Arzu Turan Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Bir süredir kanser tedavisi gören ve bu sabah yaşamını yitiren Buca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Turan, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir kanser tedavisi gören ve bu sabah yaşamını yitiren Buca Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürü Arzu Turan
, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Buca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Turan (44), uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. İzmir
basınının sevilen isimlerinden olan Turan, bu sabah durumu ağırlaştı ve yaşamını yitirdi. Arzu Turan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Buca Belediyesi yanındaki Baha Yörük Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kaynaklar Mezarlığına defnedildi. Arzu Turan'ın cenazesine; ailesi ve yakınları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina
, CHP
İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen
ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Turan'ın tabutuna ise kalem ve defter bırakıldı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:22 Kaynak: İHA
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