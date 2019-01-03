Asamoah Gyan Kampta Yok
28 dakika önce
Süper Lig'in ikinci yarısı için bugün Antalya'da ilk idmanını yapan Kayserispor'da Asamoah Gyan ile birlikte 9 futbolcu kampa katılmadı.
Süper Lig'in ikinci yarısı için bugün Antalya
'da ilk idmanını yapan Kayserispor
'da Asamoah Gyan
ile birlikte 9 futbolcu kampa katılmadı. 13 Ocak 2019 Pazar'a kadar Antalya Belek
'te kamp çalışmalarını sürdürecek Kayserispor, bugün ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Hikmet Karaman
nezrinde ilk çalışmasını gerçekleştiren Sarı Kırmızılı takımda 2'si sakat 9 futbolcu kampa katılmadı. Oğuzhan Berber
ile Sakıb Aytaç sakatlıklarından ötürü kamp kadrosunda yeralmazken, 7 yabancı futbolcu ise henüz kampa katılmadı. Bugün izinli görülen Jean Armel Kana Biyik, Cristian
Sapunaru, Tiago
Lopes, Bernard Mensah, Silvestre Varela, ve Artem Kravets akşam saatlerinde Antalya'ya giderek sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı otele geçecek. Ganalı futbolcu Asamoah Gyan'ın ise yarın kampa dahil olacağı öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:31 Kaynak: İHA
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