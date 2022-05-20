Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı

20.05.2022 11:41
Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde asansörde sıkışan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde asansörde sıkışan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bacağından yaralanan çocuğun korku dolu anları amatör kameralarca görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kasapta meydana gelen olayda, E.M. (13) asansörde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılan E.M., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Bacağından yaralanan çocuğun kurtarılma anları ise amatör kamera tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Kayseri, İtfaiye, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı - Son Dakika


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