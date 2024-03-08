asdasdasd asdasdasd asdasdasdasdasdasd asdasdasd asdasdasd

Çevre Bakanı: Kentsel dönüşüm için herkese kapılar açık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin herhangi bir yerinde, parti ayırt etmeden kentsel dönüşüm yapmak isteyen herkese kapıların sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Özhaseki, depreme dirençli hale getirmek için çırpındıklarını belirtti ve kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. İzmir'deki eksikliklerden birinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Özhaseki, vatandaşlara destek vereceklerini belirtti.