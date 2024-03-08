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Deprem

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08.03.2024 17:44
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kırmıtlı, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Deprem asdasdasd asdasdasd asdasdasdasdasdasd asdasdasd asdasdasd - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde '6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremlerden Çıkarılması Gereken Dersler' konulu panel gerçekleştirildi
    16:40 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde '6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremlerden Çıkarılması Gereken Dersler' konulu panel gerçekleştirildi

    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremlerden Çıkarılması Gereken Dersler" konulu panel gerçekleştirildi.

  • Özhaseki: Deprem bölgesinde 4 bin 133 köyde ev yapıyoruz
    14:18 Özhaseki: Deprem bölgesinde 4 bin 133 köyde ev yapıyoruz

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 4 bin 133 köyde ev yaptıklarını belirterek, 'Kiminde 50 tane yıkılmış, kiminde 30 tane, kiminde 150 tane, 200 tane, hepsini yapıyoruz. 110 bin kişilik bir orduyla çalışıyoruz. Orada şu anda 1000'den fazla şantiyemiz var.' dedi.

  • Deprem hareketliliği artan Güney Marmara'da yapı stokunun zemine göre yenilenmesi uyarısı
    12:46 Deprem hareketliliği artan Güney Marmara'da yapı stokunun zemine göre yenilenmesi uyarısı

    SALİHA NUR KÖKSAL/BURAK AKAY/SITKI YILDIZ - Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'ndeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde son aylarda artan deprem hareketliliğini yorumlayan uzmanlar, şehirlerin zemini genel olarak güçlü olmadığı için kentsel dönüşümün hızlanması ve yapı...

  • Deprem Bölgesindeki 11 İlde Belediye Başkanlığı İçin Aday Yoğunluğu
    11:25 Deprem Bölgesindeki 11 İlde Belediye Başkanlığı İçin Aday Yoğunluğu

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı için aday yoğunluğu yaşanıyor. YSK'nin yayımladığı listeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Gaziantep ve Malatya da yoğun adaylı şehirler arasında yer aldı. Deprem bölgesindeki adayların profili incelendiğinde farklı meslek gruplarından adayların olduğu görüldü.

  • Kahramanmaraş depreminde enkazdan sağ kurtulan anne, Sivas'ta hayata tutundu
    10:40 Kahramanmaraş depreminde enkazdan sağ kurtulan anne, Sivas'ta hayata tutundu

    Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan ve ayrı hastanelere kaldırılan bebeğiyle 20 gün sonra kavuşan 3 çocuk annesi Bedia Kılınç, hayırseverlerin desteğiyle Sivas'a yerleşerek çocuklarıyla yeni bir hayata başladı. Depremde eşini, annesini, abla ve eniştesini kaybeden Kılınç, çocukları için hayata tutunmaya çalıştığını belirtti ve tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.

  • Akdeniz'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
    07:47 Akdeniz'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

  • Ebrar Sitesi A Blok Deprem Davası Başladı
    23:49 Ebrar Sitesi A Blok Deprem Davası Başladı

    6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi A Blok'ta 58 kişinin ölümü, 18 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek kooperatifin üyesi olduklarını ve inşaatla ilgilerinin olmadığını savundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

  • Çevre Bakanı: Kentsel dönüşüm için herkese kapılar açık
    18:46 Çevre Bakanı: Kentsel dönüşüm için herkese kapılar açık

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin herhangi bir yerinde, parti ayırt etmeden kentsel dönüşüm yapmak isteyen herkese kapıların sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Özhaseki, depreme dirençli hale getirmek için çırpındıklarını belirtti ve kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. İzmir'deki eksikliklerden birinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Özhaseki, vatandaşlara destek vereceklerini belirtti.

  • İzmir'de Depreme Hazırlık İçin Kentsel Dönüşüm Çağrısı
    17:58 İzmir'de Depreme Hazırlık İçin Kentsel Dönüşüm Çağrısı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir'de mevcut olan 21 fay hattının 6'nın üzerinde şiddetli deprem üretebileceğini belirterek, konutların ve iş yerlerinin depreme hazır hale getirilmesi için kentsel dönüşüme başlanması gerektiğini söyledi.


17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
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