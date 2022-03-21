ASEAN'ın özel elçisi, Myanmar ziyaretine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

ASEAN'ın özel elçisi, Myanmar ziyaretine başladı

21.03.2022 13:10
ASEAN'ın özel elçisi, Myanmar ziyaretine başladı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar özel elçisi olarak atanan Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, Myanmar'da barışın sağlanması amacıyla 3 günlük ziyaretine başladı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar özel elçisi olarak atanan Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, Myanmar'da barışın sağlanması amacıyla 3 günlük ziyaretine başladı.

Sokhonn, ASEAN'ın geçen yıl üzerinde anlaşmaya vardığı beş madde; şiddetin derhal durdurulması, ilgili tüm taraflar arasında diyalog, ASEAN özel elçisinin arabuluculuğu, ASEAN kanalları üzerinden insani yardım sağlanması ve özel elçinin tüm taraflarla görüşmesi çerçevesinde düzenlenen ziyarette çeşitli temaslarda bulundu.

Myanmar Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Sokhonn, ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ve diğer yetkililerin, Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldiği belirtilerek, görüşmede beş maddelik planın uygulanması, insani yardım sağlama koşulları ve ASEAN ile iş birliği konularının ele alındığı kaydedildi.

Sokhonn'un, geçen yıl ASEAN'ın Myanmar özel elçisi olduğu açıklanmıştı.

Myanmar'da iktidardaki ordu yönetimi, 16 Şubat'ta ASEAN'dan özel bir elçinin muhalefet partisi üyeleriyle görüşmesine izin vermişti.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemişti

ASEAN, 16 Ekim 2021'de Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in bu yılki zirveye katılmasına izin vermeyeceğini, yerine "siyasi olmayan bir temsilcinin" davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un, devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, kararın hayal kırıklığıyla karşılandığını belirtmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM'ye göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500 sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

YORUMLAR
500
Myanmar 17 Nisan'dan itibaren turistlere kapılarını açacak Myanmar 17 Nisan'dan itibaren turistlere kapılarını açacak

Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu, Myanmar, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASEAN'ın özel elçisi, Myanmar ziyaretine başladı - Son Dakika


Son Dakika
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:16:17. #1.12#
SON DAKİKA: ASEAN'ın özel elçisi, Myanmar ziyaretine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement