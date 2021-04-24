ASEAN liderlerinden Myanmar askeri yönetimine şiddeti durdurma çağrısı - Son Dakika

ASEAN liderlerinden Myanmar askeri yönetimine şiddeti durdurma çağrısı

24.04.2021 16:01
ASEAN liderlerinden Myanmar askeri yönetimine şiddeti durdurma çağrısı, System.String[]

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da orduya, protestocu sivillere yönelik şiddete son verme çağrısında bulundu.

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da orduya, protestocu sivillere yönelik şiddete son verme çağrısında bulundu.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen ASEAN liderler zirvesinde bir konuşma yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Myanmar'daki krizi bütün taraflarla iş birliği içinde çözmek üzere ASEAN'ın ülkeye özel temsilci ataması tavsiyesinde bulundu.

Myanmar'da ordunun sivillere yönelik şiddetinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Devlet Başkanı Joko, "Bu durum daha fazla süremez. Şiddet bir an önce sona ermeli ve Myanmar'da demokrasi, istikrar ve huzur bir an önce tesis edilmelidir. Myanmar halkının çıkarına her zaman öncelik verilmelidir." dedi.

Joko ayrıca Myanmar'da insani yardım kapılarının açık tutulması uyarısında bulundu.

"Çözüm önerilerinin başarısı Myanmar ordusunun iş birliğine bağlı"

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin de Myanmar'da yaşanan durumu "elem verici" olarak niteledi ve "İlgili taraflar, şiddete sevk eden provokasyonlardan karşısında itidal göstermelidir" diye konuştu.

Darbenin ardından gözaltına alınan siyasetçilerin şartsız ve acilen serbest bırakılması gerektiğini belirten Muhyiddin, ASEAN yetkililerinin ülkeye giderek krizin taraflarıyla görüşmesine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Muhyiddin, "ASEAN'ın söz konusu kriz için sarf ettiği gayret ve teklif ettiği çözüm önerilerinin başarıya ulaşması, Myanmar ordusunun iş birliğine bağlıdır. Myanmar ordusu, hiçbir çözüm planından bağımsız değildir." açıklamasında bulundu.

ASEAN üyesi bir ülkenin yaşadığı sorunun bütün bölge ülkelerini etkilediğini vurgulayan Muhyiddin, "ASEAN'ın başkalarının içişlerine karışmama prensibi, olanlar karşısında hareketsiz kalınması anlamına gelmemelidir." dedi.

Cunta lideri, ASEAN'ın Myanmar'a temsilci göndermesini kabul etti

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ise Myanmar'daki krizin ASEAN'ın aracılığıyla çözülmesi fikrine katıldığını belirterek, "Siyasi uzlaşının sağlanması için kapsayıcı bir diyalog ortamının oluşturulması şarttır. Bunun zor olduğunu biliyoruz, fakat en azından atılabilecek adımlarımız belli." açıklamasında bulundu.

Toplantının ardından basına değerlendirme yapan Başbakan Lee, Myanmar askeri yönetimi lideri General Min Aung Hlian'ın, ülkesindeki krizin çözümü için ASEAN'ın Myanmar'a temsilci atama fikrini kabul ettiğini aktardı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 745 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Endonezya, Güneydoğu, Myanmar, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASEAN liderlerinden Myanmar askeri yönetimine şiddeti durdurma çağrısı - Son Dakika


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