ASELSAN'da çalışan sayısı 8 bini aştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASELSAN'da çalışan sayısı 8 bini aştı - Son Dakika Ekonomi

ASELSAN'da çalışan sayısı 8 bini aştı

6 saat önce

ASELSAN, 2020 yılı 0cak ayı itibarıyla 541 kişiyi daha istihdam ederek toplam çalışan sayısını 8 bin 106 kişiye çıkardı.

ASELSAN'da çalışan sayısı 8 bini aştı, System.String[]

ASELSAN, 2020 yılı 0cak ayı itibarıyla 541 kişiyi daha istihdam ederek toplam çalışan sayısını 8 bin 106 kişiye çıkardı. İstihdamın aynı hızla devam ettirilerek yıl sonuna kadar bin 300 kişinin daha şirket bünyesine kazandırılacağı belirtildi.

Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, Ocak ayından bu yana 201 mühendis, 307 teknisyen ve 33 uzman ile yollarını birleştirdi. Yeni istihdam edilen mühendis kadrosunun yüzde 59'u tasarım ve Ar-ge, yüzde 12'si program yönetimi alanlarında çalışırken, yüzde 29 ise lojistik, üretim, yönetim destek, kalite ve iş geliştirme alanlarında görevlendirildi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, insan kaynaklarına ve kurum kültürüne büyük önem verdiklerini belirterek, "Geliştirdiğimiz her ürünümüz çalışanlarımızın hayalinin, emeğinin, tasarımının eseridir. 2020 gibi çok zorlu ve belirsiz bir yılda bile devletimizin gösterdiği kararlılık ve verdiği güveni referans alarak büyümeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir iş planlarımızı kesintisiz bir şekilde uygulamaya devam edebiliyorsak bunu yüreğini ortaya koyarak çalışan kıymetli ASELSAN'lılara atfederim. Ailemize katılan her yeni çalışma arkadaşımızla birlikte, en ileri teknolojiyi en güçlü takım olarak geliştirerek ülkemiz için, milletimiz için, milli menfaatlerimizin en büyük savunucularından biri olmaya devam edeceğiz" dedi.2019 yılında yaklaşık bin 200 kişiyi ailesine katan ASELSAN'ın, 2020 istihdam planlarında da herhangi bir değişikliğe gitmeyerek bin 300'ün üzerinde yeni çalışma arkadaşını bünyesine katacağı bildirildi.


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:45 Kaynak: DHA

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