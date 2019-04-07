Son Dakika Haberleri: ASELSAN kızılötesi dedektörleri millileştiriyor

ASELSAN kızılötesi dedektörleri millileştiriyor

1 saat önce

ASELSAN, keşif gözetleme, füze arayıcı başlık, hedefleme sistemleri, insansız hava araçları ve Milli Muharip Uçağın elektro-optik sistemleri gibi birçok platformda kullanılabilecek kızılötesi dedektörleri üretebilir hale geldi.

ASELSAN kızılötesi dedektörleri millileştiriyor, System.String[]
ASELSAN, keşif gözetleme, füze arayıcı başlık, hedefleme sistemleri, insansız hava araçları ve Milli Muharip Uçağın elektro-optik sistemleri gibi birçok platformda kullanılabilecek kızılötesi dedektörleri üretebilir hale geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:11 

Ekonomi
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