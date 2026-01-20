Aselsan ve Özbekistan'dan Savunma İş Birliği

(ANKARA) - Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile gerçekleştirdiği görüşmede, hava platformlarına yönelik teknolojiler, mevcut projeler ve olası iş birliği alanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile hava platformlarımıza güç katan teknolojilerimizi, mevcut projelerimizi ve iş birliği alanlarımızı görüştük" ifadesini kullandı.

Akyol ayrıca, proje paydaşlarından biri olan TUSAŞ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, teknolojik yetkinlikleri sergileme imkanı bulduklarını dile getirdi.