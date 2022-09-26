Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Enflasyon oranında artış yapılırsa yeni ücret 7.700 TL olabilir

Temmuz ayında ara zam yapılarak asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Eylül ayının başında yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız." sözlerini kullandı.

ENFLASYON GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına kısa bir süre kala çalışanlar gözlerini asgari ücret zammına çevirdi. 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminler de gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa süre önce yaptığı açıklama gazetecilerin "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna da "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET 7.700 LİRA CİVARINDA OLACAK

Diğer yandan bir televizyon kanalında açıklama yapan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram gelecek yıl asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında bir tahminde bulundu. Bayram, "1 Ocak 2023 tarihi itibariyle asgari ücrette en az enflasyon oranında bir artış bekliyoruz. O yüzden enflasyon oranında yüzde 40'lık bir artış yapılırsa asgari ücret 7.700 lira civarında olacaktır." sözlerini kullandı.