Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Enflasyon oranında artış yapılırsa yeni ücret 7.700 TL olabilir - Son Dakika
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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Enflasyon oranında artış yapılırsa yeni ücret 7.700 TL olabilir

26.09.2022 15:53

Aralık ayının yaklaşmasıyla beraber yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Kulislerde en az enflasyon oranında bir artış bekleniyor. Buna göre enflasyon oranında yüzde 40'lık bir artış yapılırsa asgari ücret 7.700 lira civarında olabilir.

Temmuz ayında ara zam yapılarak asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Eylül ayının başında yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız." sözlerini kullandı.

ENFLASYON GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına kısa bir süre kala çalışanlar gözlerini asgari ücret zammına çevirdi. 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminler de gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa süre önce yaptığı açıklama gazetecilerin "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna da "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET 7.700 LİRA CİVARINDA OLACAK

Diğer yandan bir televizyon kanalında açıklama yapan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram gelecek yıl asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında bir tahminde bulundu. Bayram, "1 Ocak 2023 tarihi itibariyle asgari ücrette en az enflasyon oranında bir artış bekliyoruz. O yüzden enflasyon oranında yüzde 40'lık bir artış yapılırsa asgari ücret 7.700 lira civarında olacaktır." sözlerini kullandı.

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Asgari Ücret, Aralık, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Enflasyon oranında artış yapılırsa yeni ücret 7.700 TL olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Enflasyon oranında artış yapılırsa yeni ücret 7.700 TL olabilir - Son Dakika
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