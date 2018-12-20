Son Dakika Haberleri: Asi'de Su Sümbülleri Yağışla Yine Ortaya Çıktı

Asi'de Su Sümbülleri Yağışla Yine Ortaya Çıktı

2 saat önce

HATAY'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde biriken su sümbülleri Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince 10 gün süren çalışmayla büyük oranda temizlendi.

Asi'de Su Sümbülleri Yağışla Yine Ortaya Çıktı, System.String[]
HATAY'da  Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde biriken su sümbülleri Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince 10 gün süren çalışmayla büyük oranda  temizlendi. Ancak havanın yağışlı olması nedeniyle su sümbülleri tekrar nehri kapladı.  Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerini kaplayan su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu. Su üzerinde yetişen ve gelişen sümbüller, nehri tamamen kaplayarak suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölmesine neden olduğu için Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce temizlenmeye başlandı. Nehrin kent merkezindeki bölümünde 10 günlük çalışmayla büyük oranda temizlenen su sümbülleri kamyonlarla taşırarak çöp depolama alanında imha edildi.

Ancak havanın yağışlı olması nedeniyle su sümbülleri tekrar nehri kapladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bayram Öksüz, son derece yayılıcı ve istilacı bir bitki olması nedeniyle kısa sürede nehrin üzerine kaplayan sümbüllerin temizlenmesine yağışlar nedeniyle ara verildiğini söyledi. Öksüz, nehir  üzerinde birikerek hem görüntü hem de çevre kirliliği oluşturan, bulunduğu bölgede; sudaki oksijen miktarını önemli ölçüde azaltarak balık ve diğer su canlılarının ölümüne neden olan su sümbüllerini temizlik çalışmalarına hava koşullarının elvermemesi nedeniyle başlayamadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Asi Nehri'nden genel görüntü

Nehirdeki sarmaşıklardan detay

Nehirdeki kirlilik

Genel görüntüler

SÜRE: 01'20" BOYUT: 149 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:55 Kaynak: DHA

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