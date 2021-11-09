İYİ Parti Gaziantep Nizip İlçe Başkanı Hayri Yılmaz, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aşıya karşı olduğu için aşı yaptırmadığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Hayri Yılmaz'ın cenazesi, Nizip'in Altındağ kırsal Mahallesi'nde defnedildi.
İYİ Parti Gaziantep Nizip İlçe Başkanı Hayri Yılmaz'ın cenaze törenine siyaset ve iş dünyasından birçok ismin yanı sıra çok sayıda Nizipli katıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Aşı karşıtı İYİ Partili İlçe Başkanı Hayri Yılmaz koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika