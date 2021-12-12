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Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu - Son Dakika

Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu

12.12.2021 17:26

İstanbul Beyoğlu'nda PCR testi zorunluluğu genelgesi yüzünden seyahat özgürlerinin kısıtlandığını dile getiren aşı karşıtı grup, develi eşekli eylem yaptı. Grup adına konuşan Erkan Trükten, "Bize dediler ki siz artık otobüsle gitmeyeceksiniz. Benim özel aracım yok. Biz de diyoruz ki bundan sonra herkes deve sahibi olsun. Deve ile Arabistan'da olduğu gibi yolculuk edelim" açıklamalarında bulundu.

Beyoğlu Odakule'de bir araya gelen aşı karşıtları, PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin kısıtlandığını belirterek eylem yaptı. "Maske Mesafe Yalanına Son, Maskeli Köle Olmayacağız" diye slogan atan grup üyeleri açtıkları pankartlarla PCR testini protesto etti.

Aşı karşıtlarından develi eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu

OTOBÜS YASAĞINA "HERKES DEVE SAHİBİ OLSUN" TEPKİSİ

Grup adına Erkan Trükten basın açıklaması yaptı. Şehirlerarası yolculuk yapamadıklarını belirten Trükten "Bu yüzden de bize dediler ki siz artık otobüsle gitmeyeceksiniz. Benim özel aracım yok. Biz de diyoruz ki bundan sonra herkes deve sahibi olsun. Deve ile Arabistan'da olduğu gibi yolculuk edelim. Bu şekilde seyahat hürriyetimizi tekrar sağlayalım" dedi.

Aşı karşıtlarından develi eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu

"KERVANLA GİDECEĞİZ"

Erkan Trükten daha sonra deveye binerek Türk Bayrağı açtı. Burada "İşte deveye bindik. Bundan sonra herhalde yol Ankara'ya görülecek. Bir kervanla gideceğiz. İstenilen şey bu. Deve kervanımız hazır. Bizi bu duruma düşürenler umarım bir gün hesap verecekler. Çünkü PCR dayatması kadar saçma bir dayatma olamaz" diye konuştu.

Yağmur altındaki eylem yapılan konuşmanın ardından son buldu.

Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu
Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu
Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu
Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu
Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu
Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu

PCR Testi, Protesto, Odakule, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu - Son Dakika
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