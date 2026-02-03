Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düştüğü öne sürülen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Turunçlu Mahallesi'nde dün nehre düştükten sonra akıntıya kapıldığı iddia edilen Berkan Karakaya'nın (24) bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin su altı ekipleri, bölgede araştırma yaptı.
Ekiplerin, Asi Nehri'ndeki incelemesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Asi Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?