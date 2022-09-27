ASİ NEHRİ'NDE SU SÜMBÜLÜ İSTİLASI - Son Dakika
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ASİ NEHRİ'NDE SU SÜMBÜLÜ İSTİLASI

27.09.2022 14:04

HATAY'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde su yüzeyini kaplayan istilacı su sümbülleri yeniden ortaya çıktı.

HATAY'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde su yüzeyini kaplayan istilacı su sümbülleri yeniden ortaya çıktı. Su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini tamamen kapladı.

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin bazı bölümlerini su sümbülleri kapladı. Suda yetişip gelişen, suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu belirlenen, 'istilacı' olarak nitelendirilen su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini örttü. Bölge halkı, çevre kirliliğinin yanı sıra nehir etrafındaki otlara ve balık türlerine zarar veren su sümbüllerinin köklü çözümle temizlenmesini istiyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Asi Nehri, Suriye, Lübnan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASİ NEHRİ'NDE SU SÜMBÜLÜ İSTİLASI - Son Dakika

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