Aşık İhsan Ozanoğlu ölümünün 39. yılında anıldı - Son Dakika

"Çanakkale Türküsü"nün de aralarında bulunduğu çok sayıda eseri TRT repertuvarına kazandıran aşık İhsan Ozanoğlu, ölümünün 39. yılında törenle anıldı.

Ozanoğlu'nun kent merkezine bağlı Duruçay köyündeki mezarı başında düzenlenen anma törenine ailesi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

İhsan Ozanoğlu'nun oğlu Günay Ozanoğlu, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, anma törenine katılanlara teşekkür etti.

Ozanoğlu, babasının kendisini öğretmen, gazeteci ve saz şairi olarak tanımladığını belirtti.

Babasının okumayı, yazmayı ve bağlama çalmayı çok sevdiğini anlatan Ozanoğlu, "Babam 115 basılı, toplamda binin üzerinde eserin sahibi olan, birçok dile vakıf, Cumhuriyet döneminde yazılmış tek divan kitabının da sahibidir." dedi.

İhsan Ozanoğlu tarafından derlenen türkülerin bugün sık sık söylendiğine işaret eden Ozanoğlu, "Bunların başında bilindiği gibi Çanakkale Türküsü gelmektedir. Çanakkale Türküsü, Benden Selam Olsun Bolu Beyi'ne ve buna benzeyen 95 civarında eser, babam İhsan Ozanoğlu'ndan kaynak kişi sıfatıyla alınmış ve devletin ilgili arşivlerine teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde "İhsan Ozanoğlu" konulu panel düzenlendi.



İhsan Ozanoğlu kimdir?



Kastamonu'da 1907'de doğan İhsan Ozanoğlu, 1928 yılında öğretmen atandı ve bu görevi 1946'ya kadar sürdürdü. Kastamonu yöresine ait türkülerin TRT ve devlet konservatuvarlarına kazandırılması için "kaynak kişi" sıfatıyla emek veren Ozanoğlu, birçok müzik eserinin kaybolmasının önüne geçti.

Ozanoğlu'nun çalışmaları arasında "Çanakkale Türküsü"nün yanı sıra "Benden Selam Olsun Bolu Beyine", "Sivastopol Önünde Yatan Gemiler", "Mapushane Çeşmesi" gibi eserler bulunuyor.