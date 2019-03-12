Son Dakika Haberleri: Aşık Süphani 40 Yıllık Kötü Alışkanlığını Sonlandırdı, Hikayesini Dizelere Döktü

Aşık Süphani 40 Yıllık Kötü Alışkanlığını Sonlandırdı, Hikayesini Dizelere Döktü

1 saat önce

Bayburt Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde başlatılan "Sigarasız Sağlıklı Yaşam Kampanyası" 40 yıllık zararlı alışkanlığı sona erdirdi.

Aşık Süphani 40 Yıllık Kötü Alışkanlığını Sonlandırdı, Hikayesini Dizelere Döktü, System.String[]
Bayburt Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde başlatılan "Sigarasız Sağlıklı Yaşam Kampanyası" 40 yıllık zararlı alışkanlığı sona erdirdi.

Vatandaşları sigaranın tehlikelerinden korumak ve sağlıklı yaşama teşvik etmek adına başlatılan kampanya ile Bayburt'ta 96 kişi sigarayla vedalaştı. Bayburt'un tanınan yüzlerinden Aşık Süphani de 40 yıllık kötü alışkanlığını terk ederek kampanya kapsamında sağlıklı yaşamı tercih edenlerden biri oldu.

Yarım asra yaklaşan bu kötü alışkanlığını dizelere döken Aşık Süphani kendine özgü üslubuyla sigarayı nasıl bıraktığını anlattı.

Aşık Süphani, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törende 40 yıldır sigara kullandığını ve Bayburt Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Sigarasız Sağlıklı Yaşam Kampanyası vesilesiyle Vali Ali Hamza Pehlivan'ın çağrısı ile sigarayı bıraktığını söyledi. Daha önce sigarayı aralıklarla bırakıp tekrar başladığını ifade eden Aşık, artık bu kötü alışkanlığıyla kesin olarak vedalaştığını belirtti.

Aşık Süphani, kampanyanın hayata geçirilmesi vesilesiyle Vali Ali Hamza Pehlivan'a teşekkürlerini bildirdi.

Vali Pehlivan ise sigarayı bırakma konusunda Aşık Süphani'nin tavrının topluma örnek olduğunu kaydederek kendisini tebrik etti. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:12 Kaynak: İHA

Bayburt Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Bayburt, Güncel
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