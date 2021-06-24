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Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama - Son Dakika

Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama

24.06.2021 17:14

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer/BioNTech ve Moderna Kovid-19 aşılarının yetişkinler ve gençlerde kalp kası iltihaplanmasına sebep olabileceğine ilişkin uyarı ekleyeceğini açıkladı. Kuruluş bu yan etkinin nadir görüldüğünü ve aşının faydasının yan etkilerinden daha fazla olduğunu da dile getirdi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılamalar hız kesmeden sürerken, aşıların yan etkilerine ilişkin araştırmalar da devam ediyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech ve Moderna Kovid-19 aşılarının yetişkinler ve gençlerde kalp kası iltihaplanmasına (miyokardit) neden olabileceğine yönelik uyarı ekleyeceğini duyurdu. FDA'nın açıklamasının ardından Moderna hisseleri yüzde 4.2, Pfizer hisseleri ise yüzde 1.4 değer kaybetti.

"AŞININ FAYDASI RİSKİNDEN DAHA FAZLA"

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), söz konusu iddiaları üzerine konuyu mercek altına aldı. Aşılamadan sonra bildirilen kalp rahatsızlığı vakalarını tartışmak için toplanan CDC danışma paneli, kalp kası iltihaplanmasının aşılarla bağlantılı olabileceğini ancak aşıların faydalarının riskten daha ağır bastığını belirtti. CDC, aşıyı takiben kalp kası iltihaplanması görülen hastaların genellikle semptomlardan kurtularak iyileştiğini kaydetti. CDC, doktor ve hastaneleri miyokardit semptomlarını izlemeleri konusunda uyarırken, FDA'nın ekleyeceği uyarının da farkındalığı arttıracağı düşünülüyor.

"KALP KASI İLTİHABI NADİR GÖRÜLÜYOR"

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı da iddialar üzerine bir bildiri yayınladı. Aşıların güvenli ve etkili olduğunun altı çizilen bildiride, kalp kası ile bağlantılı yan etkilerin "son derece nadir" görüldüğü vurgulandı. Bildiride ayrıca, "Acil kullanım izni kapsamında aşı yaptırmaya uygun 12 yaş ve üzerindeki herkesi aşı olmaya teşvik ediyoruz" denildi.

BU YAN ETKİNİN ARDINDAN AŞI YAPTIRANLARIN SAYISI AZALDI

ABD'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran kişilerin sayısı, geçtiğimiz Nisan ayının ortasındaki zirveden bu yana yaklaşık yüzde 85 azaldı. Buna göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'ine en az bir doz aşı yapılması hedefine ulaşamayacağı öngörülüyor.

Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama
Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama - Son Dakika


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