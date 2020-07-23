Aşırı hız yapan alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Aşırı hız yapan alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Aşırı hız yapan alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı Alkollü otomobil sürücüsü aşırı hız yaparak ormana uçtu: 2 yaralı 20 metre aşağı uçan otomobildeki 2 yaralı çıkarılarak hastaneye kaldırıldı Sarıyer'de seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alandan...

Aşırı hız yapan alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Alkollü otomobil sürücüsü aşırı hız yaparak ormana uçtu: 2 yaralı

20 metre aşağı uçan otomobildeki 2 yaralı çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alandan 20 metre aşağı uçan otomobilden iki kişi zorlukla araçtan çıkartıldı. Meydana gelen kazada 1.10 promilli olduğu öğrenilen sürücü ve ağır yaralanan diğer yolcu hastaneye kaldırıldı. Cadde ise bir süre kazadan kaynaklı trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 00.45'te Sarıyer Büyükdere Caddesi Levent istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1.10 promilli olduğu öğrenilen Mustafa Şahin idaresindeki 34 TL 2722 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaçlara çarptı ardından yolun sağında bulunan 20 metre derinliğindeki ormanlık alana uçtu.

Alkol kazaya davetiye çıkardı

Otomobilin dereye uçtuğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı iki şahsı uçtukları yerden çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Otomobil dereye uçtu ağaç dalları kırıldı

İtfaiye ekipleri ise kırılan ağaç dallarını keserek yolu trafiğe açmaya çalıştı. 20 dakika boyunca trafiğin oluştuğu Levent istikameti çalışmaların ardından açıldı. Dereye uçan otomobilin ise aküsünün söküldüğü ve uçtuğu yerden sabah çıkarılacağı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anına tanıklık ettiğini ve daha sonra yaralıları ormanlık araziden çıkardığını ifade eden Sinan Kanat,

"Biz geldiğimiz o alan açıktı, araç aşağıya kadar düşmüştü. Araç zaten yanımızdan selektör atarak geçti. Daha sonra baktık kimse inmiyor, biz inelim dedik. Ambulans ve görevliler falan geldi sonra. İndik yaralıları çıkardık, iki kişilerdi. Adam da pek bir şey yoktu kafası yarıktı ama kadının durumu kötüydü. Ama araç baya derin inmişti, yaklaşık 50 metre. Aracın ağaca vurmayıp oradan aşağıya inmesi şans eseri" dedi.

Aşırı hız yapan alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 01:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aşırı hız yapan alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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