Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Kazada yaralanan 10 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 50 AAD 633 plakalı minibüs ile 06 HB 4846 plakalı otomobil, aşırı sis sonucu görüş mesafesinin azalması nedeniyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sisli havada işçi servisi ile otomobil çarpıştı! 2'si ağır çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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