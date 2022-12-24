Sisli havada işçi servisi ile otomobil çarpıştı! 2'si ağır çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Sisli havada işçi servisi ile otomobil çarpıştı! 2'si ağır çok sayıda yaralı var

24.12.2022 00:47

Nevşehir'de aşırı sis nedeniyle minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Feci kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 50 AAD 633 plakalı minibüs ile 06 HB 4846 plakalı otomobil, aşırı sis sonucu görüş mesafesinin azalması nedeniyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aşırı siste işçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı

KAZA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Kazada yaralanan 10 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Aşırı siste işçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sisli havada işçi servisi ile otomobil çarpıştı! 2'si ağır çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sisli havada işçi servisi ile otomobil çarpıştı! 2'si ağır çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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