Son Dakika Haberleri: Asırlık Ayşe Ninenin Safra Kesesindeki Taş Ameliyatla Alındı

Asırlık Ayşe Ninenin Safra Kesesindeki Taş Ameliyatla Alındı

42 dakika önce

DENİZLİ'de 100 yaşındaki Ayşe Ünal'ın karın ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayetleriyle gittiği hastanede safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

Asırlık Ayşe Ninenin Safra Kesesindeki Taş Ameliyatla Alındı, System.String[]
DENİZLİ'de 100 yaşındaki Ayşe Ünal'ın karın ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayetleriyle gittiği hastanede safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Taş ameliyatla alındı.

Burdur'da yaşayan 100 yaşındaki Ayşe Ünal, karın ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayetiyle Denizli'deki özel bir hastaneye başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Durmuş Ali Özdemir kontrolünde tetkikleri incelenen Ayşe Ünal'ın safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. İlerlemiş yaşı nedeniyle riskli grupta yer alan Ünal'a, Özdemir ve Anestezi Uzmanı Dr. Cihan Karakaş tarafından ameliyat yapıldı. Taşın alındığı ameliyatın ardından 1 gece müşahede altında tutulan 3 çocuk, 3 torun sahibi Ünal taburcu edildi.

'100 YAŞINDA DA OLSAN ACI AYNI ACI'

Ameliyattan sonra Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Durmuş Ali Özdemir'e teşekkür eden Ayşe Ünal "İnsanın yaşı kaç olursa olsun acı aynı acıdır. Beni ağrılarımdan ve acılarımdan kurtaran doktorumdan Allah binlerce kez razı olsun" dedi. Yüksek riskli bir hastayı sağlığına kavuşturduklarından dolayı mutlu olduklarını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Durmuş Ali Özdemir ise "Hastamızın safra kesesinde taş olduğunu tespit edip ameliyatla alma kararı verdik. Ayşe Teyze'nin yaşı riskli grupta yer alsa da ameliyatımız çok başarılı geçti" diye konuştu.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:15 Kaynak: DHA

Ali Özdemir, Ayşe Ünal, Denizli, Güncel
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