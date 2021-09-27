Üye Girişi
Asırlık Bardız kilimi eski motifleriyle yeniden dokunuyor - Son Dakika

Asırlık Bardız kilimi eski motifleriyle yeniden dokunuyor

27.09.2021 11:15
Asırlık Bardız kilimi eski motifleriyle yeniden dokunuyor, System.String[]

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü, kentin el sanatları tarihinde önemli yer tutan, dokuma tekniği ve iplik kalitesi özelliğiyle ünlenen Bardız kilimini, saha araştırmalarının ardından eski motifleriyle yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü, kentin el sanatları tarihinde önemli yer tutan, dokuma tekniği ve iplik kalitesi özelliğiyle ünlenen Bardız kilimini, saha araştırmalarının ardından eski motifleriyle yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

Yakutiye ilçesinde geleneksel giyim, el sanatları, halı dokuma, nakış, kuyumculuk ve tasarım gibi atölyelerin bulunduğu Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde bir yandan araştırma, geliştirme (Ar-Ge), değerlendirme, arşivleme ve üretim çalışmaları yaparak yeni bireyler yetiştirilirken, bir yandan da unutulmaya yüz tutan el sanatlarının yaşatılmasına katkıda bulunuluyor.

Şenkaya ilçesine bağlı Bardız Mahallesi'nde, geçmişte yörede hüküm süren Selçuklular döneminde üretilen Bardız kiliminin unutulmaması için enstitünün Ar-Ge bölümünce saha araştırması yapılıyor.

Mahalle mahalle gezerek inceledikleri kilim çeşitleri ile motiflerini yeniden işleyen enstitü, ata yadigarı iki asırlık dokumayı yeniden yaşatıyor.

Enstitü müdürü Fatma Taşbaşı, AA muhabirine, Türklerin halıyı bulan millet olduğunu ve Orta Asya'dan Anadolu'ya göçle de halkın zengin kültürle tanıştığını belirtti.

"Kilimin en büyük özelliği, kök boyalarıyla yapılıyor olmasıdır"

Bardız kiliminin yapılışına ilişkin bilgi veren Taşbaşı, "Kilimin en büyük özelliği, kök boyalarıyla yapılıyor olmasıdır. Anadolu'daki diğer desenlerden ayırılması da zeminin tamamen siyah olmasıdır. 'Zenk düğümü' tekniğiyle de renklerin kaynaştığı ve birleştiği noktada bir düğümün olması, boşlukların olmaması Bardız kilimine en önemli özelliği katmaktadır." diye konuştu.

Taşbaşı, enstitüde kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatma adına ustalarla bu işe gönül koyduklarını anlattı.

Kilimlerde daha çok geometrik bezemeler ve desenlerin kullanıldığını söyleyen Taşbaşı, "Bardız kilimini ayıran önemli faktörlerden birisi de güldür. Orta Asya'dan gelen desenlerin bir çoğunda geometrik bezemeler vardır ama yöresel boyuta geçtiği zaman en çok gül motifi kullanılır. Halıların da en büyük özelliği gül motifli olmasıdır." dedi.

Kilimlerde kullanılan birçok desende bölgenin endemik bitkisinin de işlendiğini aktaran Taşbaşı, şunları kaydetti:

"Ar-Ge bölümünün saha araştırmalarında çıkan sonuçlara göre Bardız kilimi, daha çok siyah zemin üzerine yapılır. Bu kilimlerde iri güller dikkat çekiyor. Kilimlere yapılan güller, Doğu Anadolu'nun daha çok yöresel endemik bitkilerinden kaynaklanıyor ama bir taraftan da Kafkasya'dan gelen Kafkas desenlerinden de etkilendiği gözüküyor. Hem Kafkas desenleri hem de yöresel bezemeler birbirini etkilemiş ve böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Doğu Anadolu, bu anlamda endemik bitki konusunda zengin bir bölgedir. Ar-Ge Bölümü öğretmenlerinin saha araştırmasıyla bilinen en eski desenler, yaklaşık 200 yıllık desenler enstitümüzde uygulanıyor."

Asırlık Bardız kilimi eski motifleriyle yeniden dokunuyor
Asırlık Bardız kilimi eski motifleriyle yeniden dokunuyor
Asırlık Bardız kilimi eski motifleriyle yeniden dokunuyor
Asırlık Bardız kilimi eski motifleriyle yeniden dokunuyor
Asırlık Bardız kilimi eski motifleriyle yeniden dokunuyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asırlık Bardız kilimi eski motifleriyle yeniden dokunuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara dikkat çekti: Hemen indirim yaptılar 11:33 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara dikkat çekti: Hemen indirim yaptılar Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı 11:27 Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı 11:15 Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı
Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı 10:56 Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı 10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi 09:48 Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 09:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı 09:08 Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:29 Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar
11:27 Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı
11:17 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı
11:14 Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı
10:57 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:55 Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı
10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
10:25 Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor
10:24 Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti
10:06 Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu
Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı         
11:38
Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar         
11:30
12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı         
11:17
Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi         
11:03
Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı         
10:54
Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
09:59
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler         
09:11
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 11:47:17. #1.13#
SON DAKİKA: Asırlık Bardız kilimi eski motifleriyle yeniden dokunuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement