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Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi

28.09.2021 15:48

Eskişehir'de fabrikanın ek inşaat alanındaki asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi Bayram Kurtuluş ile onu kurtarmaya çalışan işçi Erkan Karahüyüklü, yaşamını yitirdi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada iddiaya göre fabrikanın sahiplerinden Bayram Kurtuluş, iş yerine ait ek inşaat alanındaki çalışmaları kontrol ettiği sırada kapağı açık olan asit kuyusuna düştü.

KURTARMAK İÇİN BAŞKA BİR ARKADAŞI GİRDİ

Bu sırada durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü de Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kişi ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Kurtuluş ile Karahüyüklü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kurtarma çalışmaları sırasında kuyudaki kokudan etkilenen 8 işçi ise götürüldükleri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir, Bayram, İnşaat, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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