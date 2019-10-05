Son Dakika Haberleri: Aşk, Büyü, Vs. Filmi
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Aşk, Büyü, Vs. Filmi

27 dakika önce

Aşk, Büyü, vs. filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aşk, Büyü, vs. filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Aşk, Büyü, Vs. Filmi, System.String[]

Yıllar önce yolları kesişen iki kadının, yıllar sonra aynı adada yolculuğa çıkmalarıyla birlikte değişen yaşamlarının konu edildiği 'Aşk, Büyü, vs.' filminin yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılığını son olarak “Sofra Sırları” filmini yöneten Ümit Ünal üstlenirken filmde Ece Dizdar, Selen Uçer, Görkem Mertsöz, Emrah Kolukısa, Ayşenil Şamlıoğlu, Uygar Özçelik ve Damla Ersan rol alıyorlar.

Yönetmen: Ümit Ünal

Senaryo: Ümit Ünal

Oyuncular: Ece Dizdar, Selen Uçer, Görkem Mertsöz, Emrah Kolukısa, Ayşenil Şamlıoğlu, Uygar Özçelik, Damla Ersan

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Aşk, Büyü, vs.

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


Aşk, Büyü, vs. Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Selen Uçer, Ece Dizdar, Ümit Ünal, Emrah, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:54 Kaynak: InterSinema.com
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