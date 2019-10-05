Aşk, Büyü, Vs. Filmi

Yıllar önce yolları kesişen iki kadının, yıllar sonra aynı adada yolculuğa çıkmalarıyla birlikte değişen yaşamlarının konu edildiği 'Aşk, Büyü, vs.' filminin yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılığını son olarak “Sofra Sırları” filmini yöneten Ümit Ünal üstlenirken filmde Ece Dizdar, Selen Uçer, Görkem Mertsöz, Emrah Kolukısa, Ayşenil Şamlıoğlu, Uygar Özçelik ve Damla Ersan rol alıyorlar.
Yönetmen: Ümit Ünal
Senaryo: Ümit Ünal
Oyuncular: Ece Dizdar, Selen Uçer, Görkem Mertsöz, Emrah Kolukısa, Ayşenil Şamlıoğlu, Uygar Özçelik, Damla Ersan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Aşk, Büyü, vs.
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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