Aşk Tesadüfleri Sever 2 - Son Dakika

Filmin fragmanı "Aşk Tesadüfleri Sever 2"

İSTANBUL - Ömer Faruk Sorak'ın İpek Sorak ile birlikte yönetmen koltuğunda oturduğu Aşk Tesadüfleri Sever 2, anlattığı iki farklı hikaye ile 1960'ların aşklarıyla günümüz ilişkilerini odağına alıyor.