Aşk Tesadüfleri Sever 2 - Son Dakika

Aşk Tesadüfleri Sever 2
6 saat önce
Filmin fragmanı "Aşk Tesadüfleri Sever 2" İSTANBUL - Ömer Faruk Sorak'ın İpek Sorak ile birlikte yönetmen koltuğunda oturduğu Aşk Tesadüfleri Sever 2, anlattığı iki farklı hikaye ile 1960'ların aşklarıyla günümüz ilişkilerini odağına alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:37 Kaynak: AA
Filmin fragmanı "Aşk Tesadüfleri Sever 2"
İSTANBUL - Ömer Faruk Sorak'ın İpek Sorak ile birlikte yönetmen koltuğunda oturduğu Aşk Tesadüfleri Sever 2, anlattığı iki farklı hikaye ile 1960'ların aşklarıyla günümüz ilişkilerini odağına alıyor.
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