Aşk Tesadüfleri Sever 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşk Tesadüfleri Sever 2 - Son Dakika

Aşk Tesadüfleri Sever 2

6 saat önce

Filmin fragmanı "Aşk Tesadüfleri Sever 2" İSTANBUL - Ömer Faruk Sorak'ın İpek Sorak ile birlikte yönetmen koltuğunda oturduğu Aşk Tesadüfleri Sever 2, anlattığı iki farklı hikaye ile 1960'ların aşklarıyla günümüz ilişkilerini odağına alıyor.

Filmin fragmanı "Aşk Tesadüfleri Sever 2"

İSTANBUL - Ömer Faruk Sorak'ın İpek Sorak ile birlikte yönetmen koltuğunda oturduğu Aşk Tesadüfleri Sever 2, anlattığı iki farklı hikaye ile 1960'ların aşklarıyla günümüz ilişkilerini odağına alıyor.

Aşk Tesadüfleri Sever 2

Aşk Tesadüfleri Sever, Ömer Faruk Sorak, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:37 Kaynak: AA
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