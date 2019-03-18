Son Dakika Haberleri: Aşkale'de Çanakkale Zaferi Etkinliği

Aşkale'de Çanakkale Zaferi Etkinliği

33 dakika önce

Çanakkale Zaferi 104. yılında Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde coşkuyla kutlandı.

Aşkale'de Çanakkale Zaferi Etkinliği, System.String[]
Çanakkale Zaferi 104. yılında Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde coşkuyla kutlandı.

Sabah Atatürk Anıtına Çelenklerin sunumu, Saygı Duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan törenin ardından etkinliklere Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonundaki programla devam edildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezindeki programa İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, daire Amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katılım sağladı.

Aşkale İnkılap İlköğretim Okulu'nca hazırlanan program da Çanakkale Zaferi anlatımları şiirler ve koro çalışmaları ilgiyle izlendi. 6/B sınıfı öğrencilerinin rol aldığı Kınalı Hasan tiyatro gösterimi ise salonda bulunan herkesi duygulandırırken birçok vatandaşında gözyaşlarına engel olamadığı gözlendi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:22 Kaynak: İHA

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