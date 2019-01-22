Son Dakika Haberleri: Askeri Yasak Bölgede Yakalanan Kişi Tutuklandı

Askeri Yasak Bölgede Yakalanan Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Edirne'de askeri yasak bölgede Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 Türk vatandaşından biri tutuklandı.

Askeri Yasak Bölgede Yakalanan Kişi Tutuklandı, System.String[]
Edirne'de askeri yasak bölgede Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 Türk vatandaşından biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır birliği askerleri Bosnaköy köyü mevkisindeki sınır hattında birinci derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişi tespit etti.

Yakalanan G.E. ve uyuşturucu imal etmek suçundan devam eden dosyası olup, hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı olan K.A. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden G.E. serbest bırakılırken, K.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Türkiye, Edirne, Yunanistan, Güncel
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