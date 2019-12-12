Askerlerle teröristlerin çatışma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Askerlerle teröristlerin çatışma anı kamerada - Son Dakika

Askerlerle teröristlerin çatışma anı kamerada

6 saat önce

Ağrı Tutak'ta Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar paylaştı.

Askerlerle teröristlerin çatışma anı kamerada, System.String[]

Ağrı Tutak'ta Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar paylaştı. Sıcak temasa girilen görüntüde vurulan teröristin 'Ah' diye bağırması dikkat çekti.


Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 4 gün önce Ağrı'da terör yuvasına düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı. Konuyla ilgili sosyal medyada mesaj yayınlayan Ağar, "Gerçek bir çatışma. Raslantı teması. ve ölümüne mücadele. 4 teröristin etkisizleştirildiği Ağrı Tutak'ta 4 gün önce. İlk mermideki vurulma (uhh) sesine dikkat! O anı ancak yaşayanlar, o an ne hissedildiğini ancak onlar anlar. Canla ölümün oyunu!" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Abdullah Ağar, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
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