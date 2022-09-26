Askerlik şubesinde bekleyen insanlar
Birliğe teslim edilmek üzere araca binen insanlar MOSKOVA - Moskova'da askerlik şubesine gelenlerin işlemleri yapılıp birliklerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Moskova, Güncel, Son Dakika
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