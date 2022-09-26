Moskova'da askerlik şubesine gelenlerin işlemleri yapılıp birliklerine teslim edildi - Son Dakika
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Moskova'da askerlik şubesine gelenlerin işlemleri yapılıp birliklerine teslim edildi

26.09.2022 15:00

Askerlik şubesinde bekleyen insanlar Birliğe teslim edilmek üzere araca binen insanlar MOSKOVA - Moskova'da askerlik şubesine gelenlerin işlemleri yapılıp birliklerine teslim edildi.

Askerlik şubesinde bekleyen insanlar

Birliğe teslim edilmek üzere araca binen insanlar MOSKOVA - Moskova'da askerlik şubesine gelenlerin işlemleri yapılıp birliklerine teslim edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Moskova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'da askerlik şubesine gelenlerin işlemleri yapılıp birliklerine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Moskova'da askerlik şubesine gelenlerin işlemleri yapılıp birliklerine teslim edildi - Son Dakika
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