Mardin'de 20 kişinin ölümüne neden olan kazanın nedeni belli oldu

Kaynak: AA

Moskova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Moskova'da askerlik şubesine gelenlerin işlemleri yapılıp birliklerine teslim edildi - Son Dakika

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