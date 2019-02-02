Son Dakika Haberleri: Askerlik Yolunda Ölen Gencin Cenazesi "En Büyük Asker, Bizim Asker" Sloganlarıyla Defnedildi

Askerlik Yolunda Ölen Gencin Cenazesi "En Büyük Asker, Bizim Asker" Sloganlarıyla Defnedildi

1 saat önce

Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden Adana şehir merkezine giden midibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Haydar Ateş, "En büyük asker, bizim asker" sloganlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Askerlik Yolunda Ölen Gencin Cenazesi
Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden Adana şehir merkezine giden midibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Haydar Ateş, "En büyük asker, bizim asker" sloganlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ateş'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, alkışlarla karşılandı. Annesi Zuhal Ateş'in "Tezkereni aldın oğlum. Bugün senin düğün günün" sözleri ise yürekleri dağladı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi Karataş yolunda meydana gelen kazada askere gidecek olan Haydar Ateş ile birlikte baba annesi Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Karataş'taki baba evine getirilen Haydar Ateş'in annesinin sözleri yürekleri dağladı. Oğlunun cenaze aracını karşılayan anne Zuhal Ateş, "Tezkereni aldın oğlum. Bugün senin düğün günün. Kınanı yakmıştım" diyerek göz yaşlarına boğuldu. Haydar Ateş'in annesi, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durdu.

Haydar Ateş'in cenazesi omuzlara alınarak, cenaze arabasına taşındı. Haydar Ateş'in cenazesi Karataş Asri Mezarlığı'na götürüldüğü esnada sevenleri, "En büyük asker, bizim asker" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Çevredeki vatandaşlar ise gözyaşları eşliğinde cenazeleri karşıladı.

Karataş Asri Mezarlığı'na getirilen Haydar Ateş ve babaannesi Elzem Ateş'in naaşları yan yana konuldu. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler defnedildi.

Cenaze törenine Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin'in yanı sıra Seyhan Belediye Başkan Zeydan Karalar'da katıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

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