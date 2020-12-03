ASKİ'den "donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale etmeyin" uyarısı - Son Dakika

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), abonelere donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale edilmemesi uyarısında bulundu.

ASKİ'den yapılan açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla sayaçların bulunduğu yeri korunmak amacıyla açık bölümlerin kapatılması ve kırık camların yenilenmesi gerektiği belirtildi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, aboneleri su sayaçlarının donma riskine karşı önlem almaları konusunda uyardı.

Sayaç ve su borularının hava ile temas eden açık bölümlerinin cam yünü, bez parçası, talaş ya da boru kılıfı gibi malzemelerle kaplanmasının önemine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya çalışıyor. Bu da sayaçlara zarar vererek bir daha kullanılamaz hale getiriyor. Donan sayaçlara kesinlikle bu şekilde müdahale edilmemelidir. Donma sonucu patlayan sayaçtan akan su, diğer sayaçların da donmasına neden olmaktadır. Bu durumda suyun vanadan kapatılarak kesilmesi ve vakit kaybetmeden ASKİ yetkililerine başvurulması gerekir."