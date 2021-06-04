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ASKİ'den "Yeşilin Başkenti" projesine 5 bin 145 fidanla destek - Son Dakika

ASKİ'den "Yeşilin Başkenti" projesine 5 bin 145 fidanla destek

04.06.2021 16:41

ASKİ'den "Yeşilin Başkenti" projesine 5 bin 145 fidanla destek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Yeşilin Başkenti" projesine destek veren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bugüne kadar toplam 5 bin 145 fidanı toprakla buluşturdu.

ASKİ'den "Yeşilin Başkenti" projesine 5 bin 145 fidanla destek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Yeşilin Başkenti" projesine destek veren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bugüne kadar toplam 5 bin 145 fidanı toprakla buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Yeşilin Başkenti" projesine, ASKİ Genel Müdürlüğü de personeli ile birlikte destek olmayı sürdürüyor. ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı, "Dünyayı güzelleştirmeye hep birlikte el ele" sloganıyla düzenlediği "Bir Fidan Bin Hayat 2. Geleneksel Fidan Dikme Şenliği" kapsamında; ceviz, badem, çam ve sedir türlerinde yaklaşık 2 bin fidanı Eryaman'daki TC1 Su Deposu'nun bahçesinde toprakla buluşturdu. Güz aylarında düzenlenen şenliğin ilk ayağında 2 bin fidan dikilirken, ASKİ Su Arıtma Dairesi Başkanlığı'nın nisan ayında İvedik, Çubuk, Şereflikoçhisar, Pursaklar, Temelli, Tepeköy ve Karadalak İçme suyu Arıtma Tesislerine bin 145 fidan dikmesiyle bugüne kadar ASKİ personeli tarafından toplam 5 bin 145 fidan dikimi tamamlanmış oldu.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de fidan dikti

"2. Geleneksel Fidan Dikim Şenliği"ne ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Genel Müdür Yardımcıları Cüneyt Öztürk ve Baran Bozoğlu'nun yanı sıra daire başkanları katılırken, kurum personeli de yoğun ilgi gösterdi.

Diktiği fidana can suyunu veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ın başlattığı 'Yeşilin Başkenti Projesi'ne ASKİ ailesi olarak destek olmaktan ve bunun bir parçası olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz" diyerek şöyle konuştu:

"Kısa zamanda gerçekleştirdiğimiz bu tür etkinliklerle gerek tesislerimizde gerekse büyük baraj havzalarımızda betonlaşmaya inat yeşili, doğayı koruyoruz. Doğayı kurtarmak adına yaptığımız bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Umut ediyorum ki gelecekte çocuklarımızın gövdesine sarılacağı, gölgesinde dinleneceği bir fidanı büyütmeye, yeşertmeye vesile olduk."

ASKİ'den Yeşilin Başkenti projesine 5 bin 145 fidanla destek
ASKİ'den Yeşilin Başkenti projesine 5 bin 145 fidanla destek
ASKİ'den Yeşilin Başkenti projesine 5 bin 145 fidanla destek
ASKİ'den Yeşilin Başkenti projesine 5 bin 145 fidanla destek

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ASKİ'den 'Yeşilin Başkenti' projesine 5 bin 145 fidanla destek - Son Dakika


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