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ASKİ, donma riskine karşı su sayaçlarının korunmasını istedi - Son Dakika

ASKİ, donma riskine karşı su sayaçlarının korunmasını istedi

22.01.2022 12:12
ASKİ, donma riskine karşı su sayaçlarının korunmasını istedi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, donma riskine karşı, su sayaçları ile su borularının hava ile temas eden bölümlerinin cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanması uyarısında bulundu.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, donma riskine karşı, su sayaçları ile su borularının hava ile temas eden bölümlerinin cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanması uyarısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ASKİ Genel Müdürü Öztürk, su sayaçları ile boruların, soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle donma riskiyle karşı karşıya kaldığını, bu nedenle abonelerin koruyucu tedbirler alması gerektiğini ifade etti.

Hava cereyanına karşı sayaçların açık bölümlerinin kapatılması, kırık camı bulunan sayaçların yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Donma riskine karşı sayaç ve su borularının hava ile temas eden bölümlerini, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplayarak koruyucu önlemler alabiliriz. Sayaç yerinin ayrıca temiz, aydınlık ve rüzgar almayacak şekilde düzenlenmesi de önemli." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Ankara'da etkisini sürdüren soğuk hava koşulları nedeniyle bazı abonelerden sayaçlarının donarak kullanılamaz hale geldiği yönünde şikayetler aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sayaçları donan abonelerimizin de donan sayaç ve su borularına sıcak su veya ateşle müdahale ederek açmaya çalıştıklarına sıkça tanık olmaktayız. Bu tarz müdahaleler sayaçlara zarar vererek bir daha kullanılamaz hale getiriyor. Donan sayaçlara kesinlikle bu şekilde müdahale edilmemelidir. Bu arada donma sonucu patlayan sayaçtan akan su, diğer sayaçların donmasına da neden olur. Başkentlilerden isteğimiz korumasız durumda olup patlayan su sayaçlarına müdahale etmeyerek, suyu vanadan keserek, vakit kaybetmeden ASKİ'ye başvurmalarıdır."???????

Açıklamada, konut ve iş yeri aboneleri başta olmak üzere site ve apartman yöneticilerinin kış aylarında su sayaçlarını koruyabilmesi için şu önerilere yer verildi:

Sayaçtan önceki ve sonraki bağlantı borularının dışı alüminyum, içi ise izocam malzemeli hazır koruma malzemesi ile kaplanmalı

Sayaç ve tesisat boruları, pamuklu kumaş malzeme ile sayaç ekranının açık kalması sağlanacak şekilde sarılmalı

Müstakil bahçe evi, gecekondu, dubleks, villa gibi konut ya da iş yerlerinde kuru talaş, kuru saman, parçalı strafor gibi malzemelerle yastık vazifesi görecek şekilde sayacın bulunduğu alanın kuru olması sağlanmalı (sayacın kuyu içerisinde olan yerleri de dahil)

Sayaç mahalli veya tesisat kesinlikle naylon türü bir malzeme ile korunmamalı (aksi halde sayacın ve sayaç mahallinin nemlenmesine ve sayacın patlamasına neden olmaktadır)

Sayaç odaları, kolektör ve katlardaki sayaç şaftlarında bulunan sayaçlar, rüzgar veya soğuk olan açık alanlarda bulunmamalı

Sayaç odaları veya müstakil katlarda olan sayaç yerlerinde kesinlikle aydınlatma olmalı

Sayaç arızalarında müdahale ve patlak anında ekiplerin hareket alanı ve suyun gideri mutlaka olmalıdır.

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Kaynak: AA

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