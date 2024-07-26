ASKİ Genel Müdürü: Su depolarının temizliği önem taşıyor - Son Dakika
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ASKİ Genel Müdürü: Su depolarının temizliği önem taşıyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, su kesintisi olduğu dönemlerde depodaki suyun kullanılması durumunda depo temizliğinin daha da önem taşıdığını vurguladı. ASKİ, başkentin şehir şebeke suyunu sürekli denetim altında tutarak, abonelerine Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği standardında içme suyu sağlıyor. Akçay, su depolarının zamanla kirlenebileceğini ve temizlenmediğinde hastalık ve enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtti. ASKİ'nin her gün 1,5 milyon metreküp suyu arıtarak şehir şebeke sistemine verdiği bilgisini paylaşan Akçay, su depolarının düzenli temizliğinin sağlıklı suya erişimi sürekli kılmak için önemli olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın genelgelerine göre, bina yöneticileri su depolarını yılda iki kez temizletmeli ve dezenfekte ettirmelidir.

26.07.2024 14:43
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(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, özellikle su kesintisi olduğu dönemlerde depodaki suyun kullanılması durumunda depo temizliğinin daha da önem taşıdığının altını çizdi.

ASKİ, başkentin şehir şebeke suyunu sürekli denetim altında tutarak, abonelerine Dünya Sağlık Örgütü  ve Avrupa Birliği standardında içme suyu sağlıyor.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, su depolarının zamanla oluşan balçık, çamur ve dış etkenler ile kolayca kirlenmeye müsait alanlar olduğunu belirterek, "Kirli su bünyesinde zamanla bakteri ürer. Çoğalan koliform, ecoli, enterekok bakterileri son derece tehlikelidir. Hastalık ve enfeksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle temizlenmeyen su depoları tehlike arz ediyor" uyarısında bulundu.

ASKİ, her gün 1 buçuk milyon metreküp su arıtıyor"

ASKİ'nin her gün ortalama 1,5 milyon metreküp suyu arıtarak şehir şebeke sistemine verdiğini kaydeden Akçay, "Biz ASKİ olarak Ankara halkına tertemiz, sağlıklı, oldukça kaliteli su sunuyoruz. Kirli, özensiz su depoları maalesef bu durumu tersine çevirip emekleri zayi edebilir. Temiz su deposu demek; temiz içme suyu demek. Onun için de evinizdeki suyun sağlık garantisi bir nevi depolarınızdır" diye konuştu.

"Su depolarında düzenli temizlik şart"

Memduh Akçay, şöyle devam etti:

"Su, barajlardan musluklara ulaşana kadar belirli aşamalardan geçiyor ve bir dağıtım sistemi aracılığıyla kullanım noktalarına ulaşıyor. Bu sistem içerisinde son kullanım noktasına kadar oluşan bazı değişiklikler, suyun kalitesini etkileyebilmekte. Bu faktörlerden dağıtım ağı (su şebeke sistemi), ASKİ'nin sorumluluğunda. Bu noktada kalite kontrolü zaten sürekli yapılıyor. Ancak ev, iş yerleri, ticari işletmeler, fabrikalar ve kamu binalarında bulunan su depolarının sorumluluğu bu binaların yöneticilerinde. Su kalitesine dair zaman zaman abonelerimizden şikayetler geliyor ancak uzmanlarımız bu şikayetleri incelediğinde karşımıza fiziken uygunsuz, çok kirli su depoları çıkıyor. Sağlıklı su için bu depolarda düzenli temizlik şart. Amacımız Ankara halkının temiz ve sağlıklı suya erişimini sürekli kılmak. Sağlıklı su, sağlıklı yaşam demektir. Su kesintilerinin olduğu dönemlerde depolardaki suyun kullanılması durumunda deponun temizliğinin önemi daha çok artıyor."

Depo temizliği ile ilgili yönetmelik

Sağlık Bakanlığı'nın 2007/67 sayılı genelgesine göre; bina yöneticilerinin kullanım suyu depolarını yılda iki kez temizletmesi ve dezenfekte ettirmesi gerekiyor. Bakanlık'ın Su Depoları Genelgesi'ne göre ise bina ve konutlarda bulunan su depolarının normal şartlarda 6 aylık periyotlarla düzenli olarak bakımlarının yaptırılması şartı bulunuyor. Temizlik ve sanitasyon hizmetinin gerekli eğitimleri almış profesyonel personelden talep edilmesi önem taşıyor. ( İl Sağlık Müdürlüğü'nce Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi verilmiş kişi ya da kuruluşlara)

Kaynak: ANKA

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