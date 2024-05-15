ASKİ, su kesintilerini önlemek için yeni bir cihazı bünyesine kattı

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(ANKARA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla "Hot Tapping" adlı cihazı bünyesine kattı. Cihaz, içme suyu ana isale hattından başka bir bölgeye bağlantı alınması durumunda su kesintisine gerek duyulmadan işlemin yapılmasını sağlıyor.

Dünyada su teknolojileri kapsamındaki gelişmeleri yakından takip eden ASKİ Genel Müdürlüğü, yeni teknolojileri bünyesine katarak içme suyu altyapı hizmetlerini modernize ediyor. ASKİ, bu kapsamda Hot Tapping adlı cihazı satın aldı. Cihaz, canlı hatta su borusunu kesmeden delme işlemi yapabilecek ve canlı hattan branşman alınırken, bölgede su kesintisi uygulanmasına gerek kalmayacak.

Hot Tapping'in kullanımına ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, şunları kaydetti:

"Bu cihazın satın alınması, ASKİ için çok gerekli diyebileceğimiz önemli yatırımlardan bir tanesi. Daha önce bir arıza yaşandığında veya branşman almamız gerektiğinde hattaki suyu kesmemiz gerekiyordu. Yani vatandaşlarımızı bir süre susuz bırakmamız söz konusuydu. Ancak bu yatırımdan sonra işlemi hattı kesmeden yapabileceğiz. Vatandaşlarımıza rahatsızlık vermeden, susuz bırakmadan branşman alabileceğiz. ASKİ olarak vatandaşa hizmeti kesintisiz devam ettirebileceğiz."

Cihazın, mecburen özel sektörden kiralandığını aktaran Akçay, şöyle devam etti:

"Tabii kiralama için makinenin müsait olması gerekiyordu. Bu da bize acil müdahale etmemiz gereken durumlarda ciddi anlamda zaman kaybettiriyordu. Bir anlamda bunun da üstesinden gelebilmek için makineyi ASKİ'ye aldık. Mevcut operasyonların hizmet alım işi vasıtasıyla firmalara yaptırılması hem ekonomik değil hem de işlemin planlanma aşamalarında çok uzun süreli gecikmelere sebebiyet veriyordu. Makinenin Ankara halkına ve ASKİ'de zor şartlarda hatlara müdahale etmek zorunda kalan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

İLK KULLANIM FAKÜLTE ARAZİSİNDE

Hot Tapping cihazı, ilk olarak 8 Mayıs 2024 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi arazisi içinde yer alan P9 Pompa İstasyonu'nu besleyen ana isale hattı üzerinde kullanıldı. Söz konusu çalışmada Hot Tapping kullanılmasaydı Ankara'nın yaklaşık dörtte birinde en az bir gün süreyle su kesintisi uygulanması gerekecekti. En az bir günlük su kesintisinden Altındağ ilçesinin tamamı, Mamak'ın yüzde 70'i, Gölbaşı'nın yüzde 15'i, Keçiören'in yüzde 10'u, Çankaya'nın ise yüzde 5'i olumsuz etkilenecekti. Cihaz sayesinde kentte su kesintisi yapılmasına gerek kalmadan yeni bir branşman hattı oluşturuldu.

5 BİN METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLANDI

Hot Tapping cihazının bu çalışmada kullanımı; aynı zamanda yaklaşık 5 bin metreküp suyun tasarruf edilmesini de sağladı. Kenti besleyen ana isale hattında kesinti ve tahliye işlemleri yapılmasına gerek kalmadı. Hot Tapping cihazı, yaklaşık 15 canlı bağlantı çalışması yapılması durumunda maliyetini çıkarmış olacak.

HOT-TAP UYGULAMASI NEDİR?

Hot-Tap; canlı hattın devamını sağlamak, hattı deplase etmek (yerini değiştirmek), körlemek veya bölgesel tamir işlemlerini yapabilmek için akışkan arzını kesmeden özel bağlantı aparatları (fittings) ile yapılan operasyonlardır. Doğal gaz iletim ve dağıtım sektöründe uzun yıllardır kullanılan teknik, içme suyu hatlarında ise dünyada belli başlı ülkelerde kullanılıyor. Hot-Tap operasyonları, çapı bin milimetreye kadar olan çelik borulara uygulanıyor.