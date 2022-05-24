'ASKICILIK' YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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'ASKICILIK' YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

24.05.2022 12:02

MERSİN'de 'askıcılık' olarak tabir edilen, balkon ve pencerelerden tırmanarak ya da kapıyı bir cisimle zorlayıp açarak girdikleri evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen S.S. yakalandı.

MERSİN'de 'askıcılık' olarak tabir edilen, balkon ve pencerelerden tırmanarak ya da kapıyı bir cisimle zorlayıp açarak girdikleri evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen S.S. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde yaşanan evlerden para, ziynet ve elektronik eşya hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, evlere askıcılık yöntemiyle girip hırsızlık yaptığı belirlenen S.S.'yi evinde gözaltına aldı. Evdeki aramada bulunan elektronik cihazlar ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

'ASKICILIK' YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
'ASKICILIK' YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
'ASKICILIK' YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
'ASKICILIK' YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'ASKICILIK' YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'ASKICILIK' YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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