Askıda Gıda zincirine 5 yeni market daha katıldı - Son Dakika

Kocaeli'de İzmit Belediyesinin başlattığı 'Askıda Gıda' kampanyasına farklı mahallelerden 5 market daha katıldı.



İzmit Belediyesinin korona virüs ile mücadelede ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak başlattığı Askıda Gıda kampanyası zincirine 5 yeni market daha katıldı. Anlaşmalı marketlerin kasa girişlerine kurulan dayanışma askıları son olarak Alikahya Fatih Mahallesi, Orhan Mahallesi, Kuruçeşme Mahallesi, Erenler Mahallesi ve Yuvam Akarca Mahallesi bazı marketler de yerini aldı. Vatandaşların market alışverişlerinde fazla ürün alarak kasa girişlerine kurulan dayanışma askılarına bıraktığı erzaklar gün sonunda toplanarak İzmit Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine iletiliyor. Ramazan Ayı ile birlikte kent dayanışmasını daha arttıran Askıda Gıda kampanyası ile İzmitliler, birçok ihtiyaç sahibine sosyal mesafeyi koruyarak erzak kolisi yardımında bulunmuş oldu. - KOCAELİ