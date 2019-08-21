Son Dakika Haberleri: ASKON'un hedefi daha fazla yatırım ve istihdam
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ASKON'un hedefi daha fazla yatırım ve istihdam

1 saat önce

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun İl Başkanı ve AK Parti Giresun İl Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Yener Türk, "Giresun'a daha fazla yatırım ve istihdam kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

ASKON'un hedefi daha fazla yatırım ve istihdam, System.String[]

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun İl Başkanı ve AK Parti Giresun İl Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Yener Türk, "Giresun'a daha fazla yatırım ve istihdam kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.


ASKON Giresun İl Başkanı ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Yener Türk, Vali Harun Sarıfakıoğulları'nı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Giresun iş dünyası, yapılan yatırımlar ve sağlanan istihdamların gündeme geldiği ziyaret sırasında Türk, Vali Sarıfakıoğulları'na ASKON'un çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Giresun'a daha fazla yatırım ve istihdam kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Türk, "İş dünyasının çeşitli kesimlerinden isimlerin yer alacağı güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak için temaslarımız devam ediyor. Sizin de Giresun iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurmuş olduğunuz sıcak temasları, verdiğiniz mesajları ve ilimize yeni yatırımcılar gelmesi için gösterdiğiniz gayreti yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.


ASKON'un Giresun Şube Başkanlığı görevine atanması nedeniyle Yener Türk'ü tebrik eden ve başarılar dileyen Vali Sarıfakıoğulları ise, "İlimize yatırım yapanların ve istihdama katkı sağlayanların gönlümüzde ayrı bir yeri var. Ordu-Giresun Havaalanı'nın getirdiği avantajın Giresun ve Bulancak 2. Organize Sanayi Bölgelerinde oluşturduğu yatırım hareketliliğinden ve insanlarımıza iş kapısı açılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Biz Giresun Valiliği olarak ilimize yatırım yapan ve yapmayı hedefleyen iş insanlarımızın hep yanında olduk, teşvikçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.


ASKON İl Başkanı Yener Türk, Cumhurbaşkanlığının 2017'de başlattığı milli istihdam seferberliği kapsamında Giresun'da istihdam birincisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül almanın gururunu yaşamıştı. - GİRESUN

Giresun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:08 Kaynak: İHA
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