Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray
, Akhisaspor'u konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Marcao'nun ara pasında Onyekuru ceza sahasına sarktı. Akhisar
savunması topu güçlükle kornere gönderdi. 8. dakikada Mariano'nun sağ kanattan açtığı ortaya Onyekuru vurdu ancak top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı. 14. dakikada gelişen Akhisar atağında sağ çaprazda topla buluşan Onur Ayık
, rakibini ekarte ederek çektiği sert şutu, Muslera
çelmeyi başardı. 23. dakikada Ndiaye'nin savunma arkasına attığı topu Feghouli, Mitroglou'ya çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yunan golcü, Lukac'ı geçemedi.
65. dakikada gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazdan Ndiaye'nin pasında Feghouli'nin şutunu kaleci Lukac çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı. 75. dakikada Mitroglou'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Onyekuru'nun rakibini çalımlayarak çaprazdan vuruşunda kaleci Lukac'ın tokatladığı top, direğe çarpıp kornere çıktı. 78. dakikada Belhanda
'nın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Feghouli'nin şutu üst direğe çarpıp auta çıktı. 85. dakikada atılan uzun topla sol kanatta topla buluşan Cikaleshi'nin sert şutu, az farkla üstten auta gitti. 89. dakikada Selçuk
'un kullandığı kornerde Luyindama topu Donk'a çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Donk'un kafası üstten auta çıktı. 90+4. dakikada Selçuk'un uzun pasında kaleci Lukac'ın hatasını iyi değerlendiren Mitroglou, topu boş filelere gönderdi. 1-0
KÜNYE
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Suat Arslanboğa
xx, Serkan Ok
xx, İsmail Şencan
xx Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Luyindama xxx, Marcao xxx, Nagatomo xx, Ndiaye xxx (Donk dk. 82 ?), Emre Akbaba
xx (Selçuk dk. 46 xx), Belhanda xx, Feghouli xx, Onyekuru xx (Yunus dk. 86 ?), Mitroglou xx Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Ömer, Semih, Emre Taşdemir
, Muğdat Teknik Direktör: Fatih Terim
Akhisarspor: Lukac xx, Zeki xxx, Cocalic xxx, Caner xx, Kadir xx, Rotman xx, Sissoko xx, Aykut xx (Bilal Kısa
dk. 79 ?), Onur x (Regattin dk. 74 x), Barbosa xx, Manu x (Cikaleshi dk.82 ?) Yedekler: Bora
, Musa Nizam
, Göksu
, Bokila Teknik Sorumlu: Cem Kavçak Gol: Mitroglou (dk. 90+4) (Galatasaray) Sarı kartlar: Mariano, Emre Akbaba (Galatasaray), Zeki, Rotman, Aykut, Manu, Lukac, Cikaleshi (Akhisarspor)
(Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)