Aslan: Cumhurbaşkanı'nın 'Troya Anadolu'dur' tespiti, Türk arkeolojisi açısından çok önemli - Son Dakika

TROYA Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Troya Müzesi'nde 'Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli Galası ve Gençlerle Buluşması'ndaki "Troya Anadolu'dur" sözünün çok doğru tespit olduğunu söyledi. Arslan, "Özellikle Manfred Korfmann dönemi kazılarıyla ama aynı zamanda Hitit arşiv belgelerinin de incelenmesi ve yorumlanmasıyla Troya'nın, Troya Savaşı'nın geçtiği dönem ve öncesinde tümüyle Anadolu kenti olduğunu görüyoruz. Bu tespiti Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olması, Anadolu kültür tarihi açısından, Türk arkeolojisi açısından çok önemlidir" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Troya Müzesi'nde cumartesi akşamı katıldığı 'Ezineli Yahya Çavuş Belgesel Galası ve Gençlerle Buluşması'ndaki "Öncelikle belirtmek isterim Troya, Anadolu'dur. Troya, Anadolu'da yaşamış tüm halklar gibi bizi de temsil eden bir geçmişin sembolüdür" sözlerinin çok doğru tespit olduğunu belirtti.