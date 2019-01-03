Aslanoğlu: "Balçova'yı 'Akıllı Şehir' Yapacağız"

'Akıllı şehir'in,insana ve doğaya zarar veren bozuk kentleşme, gürültü, çevre kirliliği gibi faktörlerden kurtulmak amacıyla yapılan teknolojik ve çevre dostu projelere verilen genel bir ad olduğunu söyleyen CHP Balçova Aday Adayı Şenol Aslanoğlu, Balçova'nın bu alanda Türkiye'ye örnek olabilecek bir potansiyeli olduğunu ifade etti.

Balçova'daki üniversitelerde şu an yaklaşık 20 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Aslanoğlu, "Yaklaşık 2 bin öğretim üyesi, görevlisi, personelinin ilçemizde olduğunu biliyor muydunuz? DEÜ DEPARK Sağlık Teknoparkı'nın İnciraltı'nda yer aldığı ve Ekonomi Üniversitesi'nin İzmir Bilimpark adında bir teknoparkının da olduğunu düşünürsek, yaklaşık 78 bin nüfuslu bir ilçemizin akıllı şehir olması için elinde her imkanı var diyebiliriz. Önemli olan bu gücü harekete geçirecek iradeyi ortaya koymaktır." dedi.

Dijitalleşmenin de bu yüzden önemli olduğunu vurgulayan Aslanoğlu şöyle konuştu:

"Nesnelerin iletişimi sayesinde vatandaşlara yönelik kamu hizmetlerini kolaylaştırırken, bürokrasiyi de ortadan kaldıracağız.@balcova ŞEHİR APLİKASYONU İle şehri birbirine bağlayacağız. Şehir de ihtiyaç duyduğumuz tüm bilgiler tek tuşla elimizin altında olacak. Onunla iletişim kurup, şehir de olan biteni oradan öğreneceğiz. Belediye şeffaflaşacak, işler hızlanacak, kent doğrudan demokrasiye geçecek. Sosyal hizmetler gibi, vatandaşlar için önemli hizmetler, veri temelli sistemler sayesinde etkin biçimde yönetilecek" dedi.

Balçova'da KOSGEB desteği ile Teknoloji Merkezi ( TEKMER ) kuracaklarını belirten Aslanoğlu , " TEKMER'ler, KOSGEB ´in koordinasyonu altında u¨niversitelerle KOBI· ´lerin bir araya gelip AR-GE c¸alıs¸malarında ortak bir platform olus¸turdukları yerlerdir. Biz de bu merkezde, dünyanın dört bir yanından gelen girişimcilerin Smart City/ Akıllı şehir projelerini destekleyeceğiz. Projeleri ilk önce Balçova'da hayata geçireceğiz, sonra tüm belediyelere ulaşmasını sağlayacağız" dedi.