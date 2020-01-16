Aslı Baş'ın ailesinden kızlarının ölümüne ilişkin beraat kararına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aslı Baş'ın ailesinden kızlarının ölümüne ilişkin beraat kararına tepki - Son Dakika

Aslı Baş'ın ailesinden kızlarının ölümüne ilişkin beraat kararına tepki

6 saat önce

Eski manken Aslı Baş ailesi, kızlarının ölümüyle ilgili davada yargılanan sanıkların beraat etmesine tepki gösterdi.

Eski manken Aslı Baş ailesi, kızlarının ölümüyle ilgili davada yargılanan sanıkların beraat etmesine tepki gösterdi.

Baş'ın Antalya'da yaşayan babası Mehmet Yavuz Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıldır insanüstü bir çabayla davayı takip ettiklerini söyledi. Avukatlarının yardımıyla olayın intihar değil cinayet olduğunu ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirten Baş, verdikleri hukuk mücadelesinin sonucunda böyle bir karar beklemediklerini ifade etti. Kararı üzüntüyle karşıladıklarını dile getiren Baş, "Beraat kararına rağmen adalete güvenimiz hiç sarsılmadı. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Yapılması gereken hukuki prosedür neyse onu takip edeceğiz. Mezarını ziyaret ettiğimizde kızımıza beraat kararını söyleyeceğiz. Bu kararı kızımıza şikayet edeceğiz." diye konuştu.

Baş, adalet mekanizması daha etkili bir şekilde işletilerek kadın cinayetlerinin önüne geçilmesini istediklerini vurguladı.

"Adalet er ya da geç yerini bulacaktır"

Anne Müyesser Baş de adaletin tecelli edeceğine dair umutlarının sürdüğünü anlatarak şöyle devam etti:

"Belki benim kızım geri gelmeyecek ama adalet yerini bulsaydı yüreğimize su serpilecekti. Artık kadınlar ölmesin, cinayetler olmasın, annelerin yüreği yanmasın. Çok üzgünüm. 10 yıl sonra ikinci büyük acı oldu. Kızımızın öldüğü günkü acıyı yeniden yaşadık. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Buna inanıyoruz."

Olay

Miss Model of Turkey Yarışması'nda 2003 yılı Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 2010'da Bodrum'un Yalıkavak beldesinde kaldığı otelin üçüncü katından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan iş insanı Ahmet Bayer'in oğulları Hakan ve Volkan Bayer, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, tutuklu yargılanan Hakan Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kalmıştı. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yalan beyan verdiği iddia edilen Ahmet Bayer ve oğulları ile çalışanları Murat Umirov hakkında da dava açılmıştı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 15 Ocak'ta açıklanan kararında mahkeme heyeti, Ahmet Bayer ile oğulları Volkan ve Hakan Bayer hakkında "kasten öldürme" suçundan kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetmişti.

Aslı Baş'ın ailesinden kızlarının ölümüne ilişkin beraat kararına tepki

Aslı Baş, Manken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:28 Kaynak: AA
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