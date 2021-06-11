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Aslıhan Gürbüz ayıyı biberonla besledi - Son Dakika

Aslıhan Gürbüz ayıyı biberonla besledi

11.06.2021 15:40
Aslıhan Gürbüz ayıyı biberonla besledi, System.String[]

Ekranların sevilen ismi Aslıhan Gürbüz, hafta sonu ailesiyle birlikte Karacabey Longoz Ormanı ve Ovakorusu Ayı Barınağını ziyaret etti.

Ekranların sevilen ismi Aslıhan Gürbüz, hafta sonu ailesiyle birlikte Karacabey Longoz Ormanı ve Ovakorusu Ayı Barınağını ziyaret etti. Gürbüz ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anları sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, Karacabey ilçesinin doğal güzellerini keşfetmek için doğa turu gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu, annesi Sevim Gürbüz ve kardeşi Ayhan Gürbüz ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette ilk olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ovakorusu Ayı Barınağını ziyaret etti. Aslıhan Gürbüz, bir ay önce vatandaşlar tarafından Sakarya'da bulunan ve öksüz kaldığı için barınağa getirilen yavru ayı 'Dolunay'ı ziyaret etti. Gürbüz görevliler gözetiminde yavru ayıyı biberonla beslerken, DKMP 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bu hayvanlara kucak açtığı için teşekkürlerini iletti.

Gürbüz, "Bazen insanlar iyi niyetli olarak tabiatta yalnız başına buldukları bir hayvanı hemen oradan alarak yetkililere teslim etmeye çalışıyor. Bu her ne kadar iyi bir maksatla yapılsa da çoğu kez annesi tarafından bilinçli bir şekilde bırakılan yavrunun ormandan kopmasına sebep oluyor. Yaban hayatında hiç bir ebeveyn yavrusunu kaybetmez. Lütfen her bulduğunuz yavruyu sahipsiz sanmayalım ve onun gerçekten öksüz olduğuna emin olalım. Çünkü genelde anneleri birkaç saat içerisinde yeniden o bölgeye gelerek yavrularını sesinden veya kokusundan bulabiliyor" diyerek yaban hayatına karşı daha dikkatli olmaya dikkat çekti.

Yavru ayıya biberonla süt içirirken çekindiği fotoğraf ve videoları sosyal medyadan da paylaşan Gürbüz'ün o anları binlerce kişi tarafından izlendi. Gürbüz yaban hayatına gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü DKMP ekiplerine teşekkür etti.

Karacabey Longozu'na hayran kaldı

Gürbüz ailesinin bir sonraki durağı Karacabey Longoz Ormanı oldu. Bilhassa bu aylarda çiçek açan ve yaban lavantası olarak da bilinen Karabaş Otları ve nilüfer çiçeklerine hayran kalan Gürbüz, bol bol fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in de rehberlik ettiği longoz gezisinde Gürbüz temizlik yapmayı da ihmal etmedi. Eline aldığı poşetle tek tek yere atılan çöpleri toplayan Gürbüz, "İnsanlar bu yerlerin kıymetini bilmiyorlar. Kaçıncı devirde yaşıyoruz, dünya olarak nasıl bir süreçten geçiyoruz hepsi ortada. Ama hala böyle yerlere çöp atabilen, pisliğini bırakabilen insanlar var. Böyle bir yere bunu nasıl atabiliyorlar aklıma almıyor" dedi. - BURSA

Aslıhan Gürbüz ayıyı biberonla besledi
Aslıhan Gürbüz ayıyı biberonla besledi
Aslıhan Gürbüz ayıyı biberonla besledi
Aslıhan Gürbüz ayıyı biberonla besledi
Aslıhan Gürbüz ayıyı biberonla besledi
Aslıhan Gürbüz ayıyı biberonla besledi

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aslıhan Gürbüz, Karacabey, Sakarya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Aslıhan Gürbüz ayıyı biberonla besledi - Son Dakika Magazin


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