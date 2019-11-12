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ASMEK'te yeni eğitim dönemi başladı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ASMEK) yeni eğitim dönemine başladı.

ASMEK'te yeni eğitim dönemi başladı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ASMEK) yeni eğitim dönemine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ASMEK kurslarında, klasik Türk sanatlarından, bilgisayar işletmenliğine kadar çeşitli branşlarda eğitim veriliyor.

Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu, Korkuteli, Finike, Kumluca, Alanya, Serik, Kemer ve Gazipaşa ilçelerinde 13 binden fazla kursiyer 194 branşta, 728 kurs noktasında eğitim alıyor.

Eğitimler kapsamında meslek, sanat, bilgisayar ve

yabancı dil alanlarındaki kurs sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilecek.


Kursiyer emekli öğretmen Gülsüm Yılmaz, iki yıldır düzenli kurslara geldiğini, bu sayede evde oturmaktan kurtulduğunu aktardı.

Kurslar sayesinde kendilerini geliştirdiklerini, farklı sanatlar öğrendiklerini aktaran Yılmaz, bu çalışmaları sene sonunda sergide paylaştıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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