Asmin Cabas Cizre'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Asmin Cabas Cizre'de Coşkuyla Karşılandı

Asmin Cabas Cizre\'de Coşkuyla Karşılandı
24.12.2025 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Asmin Cabas, Cizre'de kutlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonasında ikinci olan Asmin Cabas, Şırnak'ın Cizre ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Müsabakada kadınlar kategorisinde 48 kiloda mücadele veren Asmin Cabas, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cabas, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ailesi, antrenörü Rıdvan Budak, Cizre Spor Lisesi Müdürü Ahmet Oktay, milli sporcular Nurselen Yalgettekin ve Pınar Benek ile okul arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Buradaki karşımanın ardından eğitim gördüğü Cizre Spor Lisesi'ne geçen Cabas, okul arkadaşları tarafından meşalelerle karşılandı.

Cabas, burada gazetecilere, müsabakalardaki hedefinin şampiyonluk olduğunu fakat ikinciliğin nasip olduğunu belirtti.

Elde ettiği sonucu değerlendiren Cabas, "Bu da güzel, gurur verici bir sonuç. Müsabakalar benim için heyecanlı olduğu kadar psikolojik ve fiziksel olarak da çok zor geçti. Bu benim için bir başlangıçtı. Önümüz açık, inşallah daha iyi derecelerle Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları elde edeceğim." dedi.

Sporcunun amcası Yunus Cabas da yeğeninin elde ettiği başarının kendileri için bir gurur olduğunu söyledi.

Cabas, "İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılar elde ederek hem ülkemize hem de bize büyük bir gurur yaşatır. Asmin, bizim ailemizin gururudur. İnşallah gelecek yıllarda hedeflediği şampiyonlukları elde edip, istediği yerlere gelir." ifadelerini kullandı.

Antrenör Budak ise sporcunun çok çalışarak turnuvaya hazırlandığını dile getirerek, "Bu çalışmaların meyvesini de gümüş madalya olarak aldık, çok mutluyuz. Asmin'i ileride olimpiyatlarda göreceğiz inşallah. En büyük hedefimiz Olimpiyatlarda şampiyon olmak." şeklinde konuştu.

Okul müdürü Ahmet Oktay, öğrencilerinin başarılı olacağından emin olduklarını söyledi.

Cabas'ın başarısının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Oktay, elde edilen başarının bütün öğrencilere örnek olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Almanya, Güncel, Şırnak, Cizre, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asmin Cabas Cizre'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:23:27. #7.12#
SON DAKİKA: Asmin Cabas Cizre'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.