ASO 1. OSB Başkanı Serdar Tütek, 100 milyar liralık finansman paketini değerlendirdi Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Serdar Tütek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan imalat sanayisine yönelik 100 milyar liralık finansman paketinin, üretimin sürdürülebilirliği ve sanayicinin nefes alabilmesi için son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Tütek, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan imalat sanayisine yönelik yeni finansman paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İmalat sanayi işletmelerine yönelik açıklanan 100 milyar liralık finansman paketinin, sanayi sektörü açısından önemli ve yerinde bir adım olduğunu belirten Tütek, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, imalat sanayi işletmelerine yönelik 100 milyar liralık finansman paketi, üretimin sürdürülebilirliği ve sanayicimizin nefes alabilmesi açısından son derece kıymetli. Özellikle uzun vadeli, uygun maliyetli ve anapara ödemesiz dönem içeren kredi imkanları, işletmelerimizin mevcut ekonomik koşullarda nakit akışını yönetmesine önemli katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

"Uygulama aşamasında, bürokratik süreçler minimumda tutulmalı"

Tütek, ASO 1. OSB'de faaliyet gösteren firmalar açısından bu paketin üretimin devamı, istihdamın korunması ve yatırımların ertelenmemesi adına ciddi bir destek mekanizması olacağını vurguladı.

Sanayicilerin, bu finansman imkanlarına hızlı, sade ve erişilebilir bir uygulama süreciyle ulaşabilmeyi beklediğini aktaran Tütek, şunları kaydetti:

"Uygulama aşamasında, bürokratik süreçlerin minimumda tutulması ve reel sektörün ihtiyaçlarının dikkate alınması, paketin sahada etkisini artıracaktır. ASO 1. OSB olarak, bölge sanayicilerimizin bu destekten en etkin şekilde yararlanabilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz."