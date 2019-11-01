ASO Başkanı Özdebir: "Kendi kendine yeten ve üreten ekonomiyle sağlanacak tam bağımsız ekonomi dış güçlerin baskılarını, yaptırımlarını bertaraf edecek, bu tehditler sadece lafügüzaf olacaktır"

"Barış Pınarı Harekatı ile gördüğümüz, savunma sanayisindeki büyük hamleler ve kendi üretmiş olduğumuz savunma silahları ve gelen başarı"

"Son dönemde uygulamaya konulan, Sanayi Strateji Belgesi, İVME Paketi ve Yeni Ekonomi Programı'nın uygulamaya konulmasıyla büyüme performansı ve sanayici açısından oldukça önemli kazanımlar sağlayacağını umuyoruz"

" Şuna emin olun ki hiçbir kuvvet, hiçbir devletin ordusu, 82 milyonu asker olan bir ülkeyi yenemez"

ANKARA - Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Kendi kendine yeten ve üreten ekonomiyle sağlanacak tam bağımsız ekonomi dış güçlerin baskılarını, yaptırımlarını bertaraf edecek, bu tehditler sadece lafügüzaf olacaktır" dedi.

ASO Oda Meclisi Ekim ayı 2'inci ve 3'üncü OSB Müteşebbis Heyet Müşterek Toplantısını 1'inci Meclis Binası'nda düzenledi.

Toplantıda bir konuşma yapan Özdebir şunları söyledi:

Barış Pınarı Harekatı ile gördüğümüz, savunma sanayisindeki büyük hamleler ve kendi üretmiş olduğumuz savunma silahları ve gelen başarı. Hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz, yerlilik ve millilik. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri harekattan dolayı silah ambargosuyla tehdit ediyorlar ama artık önemli ölçüde kendi kendine yeten bir savunma sanayisi olan ülkemizde bu ambargolar bizleri etkilemiyor. Çünkü biz artık kendimiz üretiyoruz. Aslında ekonomi için de aynı durum söz konusu. Kendi kendine yeten ve üreten ekonomiyle sağlanacak tam bağımsız ekonomi dış güçlerin baskılarını, yaptırımlarını bertaraf edecek, bu tehditler sadece lafügüzaf olacaktır."

Konuşmasında ekonominin önemine vurgu yapan Özdebir şu ifadeleri kullandı:

"Savunma ve havacılık sanayisinde yakaladığımız yüksek teknoloji üretimiyle dünyada söz sahibi bir ülke haline geldik. 1990'ların başında 1 milyar dolar olan savunma sanayisi cirosu bugün 7 milyar dolar seviyelerine yükselmiştir. Bir ülkenin ekonomik açıdan güçlü olması demek, temel anlamda sanayisinin güçlü olması demektir. Son dönemde uygulamaya konulan, Sanayi Strateji Belgesi, İVME Paketi ve Yeni Ekonomi Programı'nın uygulamaya konulmasıyla büyüme performansı ve sanayici açısından oldukça önemli kazanımlar sağlayacağını umuyoruz."

Özdebir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde barış koridoru oluşturmak için bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Şuna emin olun ki hiçbir kuvvet, hiçbir devletin ordusu, 82 milyonu asker olan bir ülkeyi yenemez. Ağır bir ekonomik sıkıntıdan geçtik, geçiyoruz. Hepimizin yeniden kendimize gelip yeni bir şevkle ve heyecanla bu vatan için çalışmamız lazım. Sizlerden bir kez daha oturduğunuz sıralarda oturanların neler yaşadıklarını, nasıl mücadele verdiklerini hatırlamanızı istiyorum."

-Asker selamı verdiler

ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Seyit Ardıç da konuşması sırasında 1'inci Mecliste toplanma fırsatı verilmesinden dolayı teşekkür ederek, Barış Pınarı Harekatında bulunan askerlere destek amacıyla asker selamı verdi. Meclis üyeleri de ayağa kalkarak Ardıç'a eşlik etti ve asker selamına durdu.

Daha sonrasında aile fotoğrafı çekildi.