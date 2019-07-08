ASO'dan devlete 'barter' usulü para basma önerisi
32 dakika önce
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, piyasada çarkları durduğunu, bu çarkı döndürebilmek için devletin reel sektöre olan 161 liralık borca karşılık tıpkı kripto para gibi Hazine'nin barter parası basmasını önerdi.
Ankara Sanayi Odası
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:22
Başkanı Nurettin Özdebir
, piyasada çarkları durduğunu, bu çarkı döndürebilmek için devletin reel sektöre olan 161 liralık borca karşılık tıpkı kripto para gibi Hazine'nin barter parası basmasını önerdi.
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