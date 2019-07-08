Son Dakika Haberleri: ASO'dan devlete 'barter' usulü para basma önerisi
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ASO'dan devlete 'barter' usulü para basma önerisi

32 dakika önce

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, piyasada çarkları durduğunu, bu çarkı döndürebilmek için devletin reel sektöre olan 161 liralık borca karşılık tıpkı kripto para gibi Hazine'nin barter parası basmasını önerdi.

ASO'dan devlete 'barter' usulü para basma önerisi , System.String[]
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, piyasada çarkları durduğunu, bu çarkı döndürebilmek için devletin reel sektöre olan 161 liralık borca karşılık tıpkı kripto para gibi Hazine'nin barter parası basmasını önerdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:22 
Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, Ekonomi
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