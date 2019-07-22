Son Dakika Haberleri: ASO'dan Kurban Bayramı tatilinin uzatılması önerilerine itiraz
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ASO'dan Kurban Bayramı tatilinin uzatılması önerilerine itiraz

42 dakika önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmaması gerektiğini belirterek, "Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, şu an daha fazla tatile değil daha fazla üretime ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

ASO'dan Kurban Bayramı tatilinin uzatılması önerilerine itiraz, System.String[]
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmaması gerektiğini belirterek, "Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, şu an daha fazla tatile değil daha fazla üretime ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Özdebir yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması önerilerine karşı çıktı.
Kurban Bayramı'nın turizmin en yoğun dönemine denk geldiğine dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:
"Bu yıl turizm zaten çok başarılı bir sezon geçiriyor. Dolayısıyla 5 günlük Kurban Bayramı tatilini daha fazla uzatmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Uzun süreli tatiller üretimi büyük bir kesintiye uğratıyor. Hükümetin aldığı idari izin kararları piyasaların tamamen durmasına yol açıyor. Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, şu an daha fazla tatile değil daha fazla üretim yapmaya ihtiyacımız var."
Özdebir, sürdürülebilir ve sağlık bir büyüme için üretimin önemine değinerek, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, 'Üretmeden tüketen milletler, önce haysiyetlerini, sonra da hürriyetlerini kaybedeceklerdir', ülke olarak önemli hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize daha çok tatil yaparak değil daha çok çalışarak, daha çok üreterek ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.
Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, Kurban Bayramı, ASO Başkanı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:26 Kaynak: AA
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