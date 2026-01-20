Asortie Mobilya'ya TİM'den Ödül - Son Dakika
Asortie Mobilya'ya TİM'den Ödül

20.01.2026 11:29
TİM, Asortie Mobilya'nın Afrika'daki ihracat başarısını ödüllendirdi ve Türkiye'nin hedeflerini açıkladı.

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Afrika vizyonu tanıtım toplantısında, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik ihracat hedefleri ve stratejik yol haritası paylaşıldı. TİM tarafından 'İhracata En Çok Katkı Sağlayan Firmalar' arasında gösterilen Asortie Mobilya ihracata sağladığı katkı nedeniyle özel plaketle onurlandırıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Afrika vizyonu tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Afrika'nın genç nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türk ihracatçıları için önemli bir hedef pazar olduğu vurgulanırken, bölgede başarılı projelere imza atan firmalar ödüllendirildi.

Aralık sonunda gerçekleştirilen TİM Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirilen programa; TİM Genel Başkanı Mustafa Gültepe, kamu temsilcileri, ihracatçı birlikleri yöneticileri ve sektörün önde gelen firmaları katıldı. Programda Türkiye'nin 2026 dış ticaret hedefleri, öncelikli pazarlar ve B2B büyüme stratejileri ele alındı. Toplantıda, Afrika ülkelerinin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğu alanlarda, özellikle mobilya ve dekorasyon sektörünün hızlı bir büyüme ivmesi yakaladığı belirtildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen '2026 Ticaret Heyetleri Lansmanı ve B2B Hedef Ülkeler Stratejisi' programında, klasik ve lüks mobilya sektörünün öncü markalarından Asortie Mobilya, ihracata sağladığı yüksek ve sürdürülebilir katkı nedeniyle özel plaketle onurlandırıldı.

Asortie Mobilya adına ödülü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaret Müdürü Gafur Yılmaz teslim aldı. Mobilya sektöründe 55 yıllık deneyime sahip olan Yılmaz, törende yaptığı değerlendirmede TİM'in yürüttüğü ticari diplomasi faaliyetlerinin sahadaki etkisine dikkat çekti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yılmaz, Afrika pazarında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"2025 yılı boyunca Afrika'da 38 ülkede fuarlara katıldık. Bu çalışmaların sonucu olarak Afrika ihracatımızı yüzde 350 artırdık. TİM'in koordinasyonunda gerçekleştirilen ticaret heyetleri ve B2B organizasyonları, Türk ihracatçısına hem güven hem de hız kazandırıyor. Devletimizin desteğini sahada net şekilde hissediyoruz. TİM'in Asortie Mobilyayı özel davetli marka olarak programa dahil etmesinde; yüksek katma değerli üretim modeli, sürdürülebilir ihracat artışı, yeni pazarlarda hızlı penetrasyon başarısı etkili oldu.

"Asortie Mobilya, 2025 yılı boyunca Afrika kıtasında 38 farklı ülkede düzenlenen uluslararası mobilya ve dekorasyon fuarlarına katılım sağladı. Bu çalışmalar sonucunda şirket, Afrika pazarındaki ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 350 artırarak dikkat çekici bir büyüme performansı sergiledi. El işçiliği, varaklı ve oymalı detayları ile Osmanlı ve Avrupa klasiklerinden ilham alan tasarımlarıyla Asortie Mobilya; otel projeleri, saray konseptli yaşam alanları ve üst segment konut dekorasyonlarında tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Halihazırda 62 ülkeye ihracat gerçekleştiren Asortie Mobilya, TİM'in 2026 vizyonu doğrultusunda yeni pazarlara odaklanarak ihracat yaptığı ülke sayısını 2026 yılı sonuna kadar 75'e çıkarmayı hedefliyor."

Kaynak: DHA

